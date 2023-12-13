Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Para Cast Serial Montir Cantik Terlibat Cinta Segitiga

Nafisa Tahira , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |11:46 WIB
Para <i>Cast</i> Serial <i>Montir Cantik</i> Terlibat Cinta Segitiga
Para cast Montir Cantik terlibat cinta segitiga. (Foto: Vision+)
JAKARTA - Vision+ resmi menayangkan serial Montir Cantik, pada 8 Desember silam. Mengusung genre komedi, drama, action, dan family, serial ini disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis dan diproduseri Ken Manwani.

Kabar baiknya, Episode 1 dan 2 Montir Cantik bisa Anda nikmati secara gratis dengan mengakses link berikut ini

Serial Montir Cantik bercerita tentang gadis cantik bernama Indah (Annette Edoarda) yang jatuh cinta pada dunia otomotif. Dia terobsesi menjadi pembalap dan diam-diam melakoni hobinya tersebut tanpa sepengetahuan sang ayah, Ramlan, 

Indah kemudian bekerja di sebuah bengkel milik ayah Gerry yang membuat mereka menjadi dekat. Kedekatan itu justru membuat Angga menjadi cemburu. Dari sini, terciptalah kisah cinta segitiga di antara mereka. 

Penasaran dengan karakter Indah, Gerry, dan Angga dalam serial Montir Cantik? Yuk, dikulik satu per satu:

1.Annette Edoarda sebagai Indah

Annette Edoarda dipercaya menghidupkan lakon Indah, gadis tomboi berusia 20 tahun yang dikenal ramah dan blakblakan. Dia berambisi menjadi pembalap profesional yang sayangnya ditentang keras sang ayah.

Untuk mengejar impiannya, Indah harus bekerja part time sebagai montir di sebuah bengkel yang ternyata milik ayah Gerry. Kepiawaian Indah dalam dunia otomotif membuat bengkel tersebut ramai dikunjungi anggota club mobil. 

2.Pangeran Lantang sebagai Gerry

Gerry yang digambarkan sebagai pembalap yang terlihat sangar namun memiliki kepribadian yang hangat akan diperankan oleh Pangeran Lantang. Dia tertarik pada Indah karena kepribadian jujur perempuan itu. 

Sayang, Indah lebih memilih berteman dengan Gerry. Seperti karakter yang diperankannya, Pangeran Lantang mengaku, memiliki passion di dunia otomotif. Karena itu, dia justru merasa excited ketika melakoni adegan balapan. 

3.Rafael Adwel sebagai Angga

Aktor pendatang baru Rafael Adwel berperan sebagai Angga, pria tampan anak pengusaha tajir yang juga pemimpin club mobil Tiger Claw. Terlahir di keluarga kaya membuat Angga enggan dikalahkan. 

Alasan itu pula yang membuat Angga menganggap Indah sebagai saingan sebagai montir. Namun berkat sebuah peristiwa, pria itu mengubah pandangannya terhadap Indah dan justru mulai menyukainya. 

Lalu bagaimana persaingan Angga dan Gerry dalam mendapatkan cinta Indah? Apakah Indah bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang pembalap? Tonton serial Montir Cantik selengkapnya di Vision+.

