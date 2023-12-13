Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Eva Manurung Pilih Tinggal di Panti Jompo jika Virgoun Tak Mau Urus

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |11:06 WIB
Eva Manurung Pilih Tinggal di Panti Jompo jika Virgoun Tak Mau Urus
Eva Manurung akan tinggal di panti jompo (Foto: Instagram/evamanurung1105)
A
A
A

JAKARTA - Eva Manurung rela melakukan apapun demi bisa terus bersama Jordan Ali. Ia bahkan diketahui rela tak diberi uang bulanan lagi oleh Virgoun, lantaran putranya tersebut tak setuju dengan hubungan antara Eva dan Jordan.

Bukan hanya jatah bulanannya yang di setop. Eva juga disebut gagal mendapatkan mobil baru dari mantan suami Inara Rusli tersebut lantaran lebih memilih melanjutkan hubungannya dengan berondong 31 tahun tersebut.

Kini, ditengah hubungannya yang renggang dengan dua anaknya, Virgoun dan Febby Carol, Eva pun mengaku sudah memiliki rencana sendiri. Tepatnya, rencana jika anak-anaknya sudah tak lagi mau mengurusnya.

"Ya sudah, kalau saya mah kalian enggak mau ngurusin saya ya enggak apa-apa. Saya urus aja diri sendiri," ujar Eva dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

"Kalau nggak kuat paling saya masuk ke panti jompo," lanjutnya.

Eva Manurung

Eva Manurung pilih tinggal di panti jompo (Foto: Instagram/evamanurung1105)


Eva sendiri tak menyangkal bahwa sudah bertahun-tahun lamanya hidupnya bergantung pada anak-anak. Namun ada beberapa hal juga yang sempat dikorbankan Eva untuk anaknya.

"Betul sih kata dia, selama ini dia ngurusin aku. Memang dia yang ngasih bulanan, 10 tahun lah. Tapi kan ada banyak juga yang saya titipin ke dia juga," bebernya.

"Jadi saya jual rumah, saya kasih uangnya ke dia, saya cuma ambil Rp2 juta.

Pernyataan Eva soal dirinya akan tinggal di panti jompo apabila anak-anaknya sudah tak lagi mau mengurusnya, membuat netizen ramai menuliskan cibiran. Mulai dari mempertanyakan siapa yang membayar uang bulanan panti hingga menyuruhnya untuk tinggal dengan Jordan.

"Laah ngapain k panti jompo klo gk d urusin, kn ada yg ngurusin si brondong," tutur marsk***.

Halaman:
1 2
