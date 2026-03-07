Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 17, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |09:30 WIB
Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 17, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Banyak Jalan Menuju Surga Episode 17, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Banyak Jalan Menuju Surga episode 17 bercerita tentang Kades Tatang yang memerintahkan Hendi dan Fendi untuk memprovokasi warga agar tidak menerima semua kegiatan yang dilakukan oleh Soleh, Dadang, dan Kobar. 

Tatang ingin Soleh, Dadang, dan Kobar pergi dari Desa Ciwangi, karena sang kades menganggap mereka adalah kerikil kecil yang berbahaya. Tatang bahkan menganggap Kobar adalah pesaing utamanya dalam mendekati Anisa. 

Soleh berencana membuka usaha barber shop yang awalnya ditentang oleh Unang. Dia khawatir Soleh kembali menjadi melambai. Namun Soleh menjelaskan dan meyakinkan Unang kalau dirinya sudah bertobat dan ingin mencari penghasilan yang halal. 

Setelah mendapat izin dari Unang, Soleh mencari ruko kecil untuk menjadi tempat barber shop miliknya. Namun para pemilik ruko menolak menyewakan propertinya kepada Soleh dengan berbagai alasan.

Soleh kemudian menceritakan ke Dadang dan Kobar, betapa susahnya mencari ruko untuk membuka usaha. Ustadz Ilyas yang mendengar langsung meminta Soleh sabar dan menyarankan untuk membuka usaha di halaman rumahnya.

Apakah Soleh akan mengikuti saran Ustadz Ilyaz? Saksikan kisah Banyak Jalan Menuju Surga selengkapnya di RCTI, pada hari ini, pukul 03.45 WIB. 

Supaya menonton lebih nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda sudah melakukan scan ulang siaran digital RCTI di Channel 28. Jika mengalami kendala selama scan ulang, silakan langsung mengklik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)

