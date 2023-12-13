Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Kantor Baru Baim Wong Roboh, Plafon Berjatuhan hingga Kaca Pecah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |05:36 WIB
Kronologi Kantor Baru Baim Wong Roboh, Plafon Berjatuhan hingga Kaca Pecah
Kronologi kantor Baim Wong roboh (Foto: IG Baim Wong)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong sedang mengalami kejadian kurang menyenangkan. Salah satu lantai di kantor barunya yang berada di kawasan Setu, Tangerang Selatan rubuh.

Adapun kronologi robohnya kantor Baim Wong itu berawal saat Baim Wong tengah melakukan room tour bersama awak media, pada Selasa (12/12/2023).

Suami Paula Verhoeven itu dengan teliti memperkenalkan fungsi di ruangan tersebut.

Kronologi Kantor Baru Baim Wong Roboh, Plafon Berjatuhan hingga Kaca Pecah

Namun setibanya di lantai tiga, Baim Wong beserta rekan media lainnya terkejut mendengar ada bunyi benda keras yang jatuh.

Tak ayal semua orang panik dan berlarian keluar gedung. Dari video yang beredar terdengar suara seseorang yang memberikan aba-aba agar tetap tertib berjalan.

"Pelan-pelan, pelan-pelan," ujar seorang perempuan dalam video yang beredar.

Kamera sempat menyoroti bagian lorong, tampak plafon sudah ambruk menyisakan puing-puing plafon yang berserakan di lantai.

Tak hanya itu, kaca-kaca yang menjadi pintu di ruangan tersebut pun ikut terjatuh dan pecah.

Setelah berhasil keluar dari gedung, Baim Wong mengatakan bakal mencari tahu penyebab robohnya kantor barunya itu.

"Memang kaget kok, kita semua kaget. Enggak tahu juga kenapa, nanti dicari tahu," kata Baim Wong.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186202/baim_wong_dan_paula_verhoeven-ZWcH_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Tampil Bersama di Event Sekolah Anak, Netizen: Adem Lihatnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666/film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163445/baim_wong-mE5C_large.jpg
Reaksi Baim Wong Diisukan Bangkrut: Terserah Deh Mau Ngomong Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154919/baim_wong-HxLU_large.jpg
Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152582/baim_wong_dan_paula_verhoeven-cROn_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Full Senyum di Wisuda Anak, Banjir Doa Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150478/paula_verhoeven-FPkA_large.jpg
Menang Banding, Baim Wong Peringatkan Paula Verhoeven Agar Tak Temui Anak di Sekolah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement