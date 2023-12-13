Kronologi Kantor Baru Baim Wong Roboh, Plafon Berjatuhan hingga Kaca Pecah

JAKARTA - Baim Wong sedang mengalami kejadian kurang menyenangkan. Salah satu lantai di kantor barunya yang berada di kawasan Setu, Tangerang Selatan rubuh.

Adapun kronologi robohnya kantor Baim Wong itu berawal saat Baim Wong tengah melakukan room tour bersama awak media, pada Selasa (12/12/2023).

Suami Paula Verhoeven itu dengan teliti memperkenalkan fungsi di ruangan tersebut.

Namun setibanya di lantai tiga, Baim Wong beserta rekan media lainnya terkejut mendengar ada bunyi benda keras yang jatuh.

Tak ayal semua orang panik dan berlarian keluar gedung. Dari video yang beredar terdengar suara seseorang yang memberikan aba-aba agar tetap tertib berjalan.

"Pelan-pelan, pelan-pelan," ujar seorang perempuan dalam video yang beredar.

Kamera sempat menyoroti bagian lorong, tampak plafon sudah ambruk menyisakan puing-puing plafon yang berserakan di lantai.

Tak hanya itu, kaca-kaca yang menjadi pintu di ruangan tersebut pun ikut terjatuh dan pecah.

Setelah berhasil keluar dari gedung, Baim Wong mengatakan bakal mencari tahu penyebab robohnya kantor barunya itu.

"Memang kaget kok, kita semua kaget. Enggak tahu juga kenapa, nanti dicari tahu," kata Baim Wong.