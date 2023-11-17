Piknik Pesona: Evakuasi Mama Emola Karya Anggun Priambodo Raih Penghargaan FFI 2023

JAKARTA - Film pendek garapan Anggun Priambodo yang berjudul Evakuasi Mama Emola, berhasil mendapatkan Piala Citra untuk kategori Film Cerita Pendek Terbaik pada ajang Festival Film Indonesia 2023 yang berlangsung pada Selasa, 14 November 2023.

Evakuasi Mama Emola berhasil mengungguli beberapa film pendek lainnya yang masuk kedalam nominasi tersebut, jelas ini adalah sebuah pencapaian yang besar dan Vision+ sangat bangga telah menjadi bagian dari hal tersebut.

Anggun Priambodo selaku Sutradara berkata, “Suatu kebanggaan dapat mendapatkan penghargaan atas kerja keras saya selama ini yang tentunya dibantu oleh orang-orang hebat. Semoga kedepannya dapat bermanfaat bagi perkembangan film pendek di Indonesia.”

“Penghargaan ini saya tujukan untuk seseorang yang sangat saya sayangi, Ibu yang sudah meninggal satu tahun yang lalu, yang dua minggu setelah beliau pergi, kami menuju Ternate (pulau yang sangat sangat indah) untuk memproduksi film pendek ini,” tambahnya.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ menambahkan, “Ini adalah sebuah prestasi yang membanggakan dan Vision+ sangat senang dapat menjadi bagian dari lahirnya sebuah karya film pendek terbaik.”

Evakuasi Mama Emola merupakan salah satu film pendek yang hadir dalam antologi “Piknik Pesona”. Serial yang merupakan kolaborasi Vision + dengan Palari Films ini menampilkan sepuluh cerita yang menampilkan variasi potret kehidupan masyarakat Indonesia.

