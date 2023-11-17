Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Piknik Pesona: Evakuasi Mama Emola Karya Anggun Priambodo Raih Penghargaan FFI 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |05:57 WIB
Piknik Pesona: Evakuasi Mama Emola Karya Anggun Priambodo Raih Penghargaan FFI 2023
Piknik Pesona: Evakuasi Mama Emola raih FFI 2023 (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Film pendek garapan Anggun Priambodo yang berjudul Evakuasi Mama Emola, berhasil mendapatkan Piala Citra untuk kategori Film Cerita Pendek Terbaik pada ajang Festival Film Indonesia 2023 yang berlangsung pada Selasa, 14 November 2023.

Evakuasi Mama Emola berhasil mengungguli beberapa film pendek lainnya yang masuk kedalam nominasi tersebut, jelas ini adalah sebuah pencapaian yang besar dan Vision+ sangat bangga telah menjadi bagian dari hal tersebut.

Anggun Priambodo selaku Sutradara berkata, “Suatu kebanggaan dapat mendapatkan penghargaan atas kerja keras saya selama ini yang tentunya dibantu oleh orang-orang hebat. Semoga kedepannya dapat bermanfaat bagi perkembangan film pendek di Indonesia.”

Piknik Pesona: Evakuasi Mama Emola Karya Anggun Priambodo Raih Penghargaan FFI 2023

“Penghargaan ini saya tujukan untuk seseorang yang sangat saya sayangi, Ibu yang sudah meninggal satu tahun yang lalu, yang dua minggu setelah beliau pergi, kami menuju Ternate (pulau yang sangat sangat indah) untuk memproduksi film pendek ini,” tambahnya.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ menambahkan, “Ini adalah sebuah prestasi yang membanggakan dan Vision+ sangat senang dapat menjadi bagian dari lahirnya sebuah karya film pendek terbaik.”

Evakuasi Mama Emola merupakan salah satu film pendek yang hadir dalam antologi “Piknik Pesona”. Serial yang merupakan kolaborasi Vision + dengan Palari Films ini menampilkan sepuluh cerita yang menampilkan variasi potret kehidupan masyarakat Indonesia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement