Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ Resmi Garap Cidro Asmoro Season 2

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |07:08 WIB
Vision+ Resmi Garap Cidro Asmoro Season 2
Vision+ garap Cidro Asmoro Season 2 (Foto: Yohanes Demo/Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Vision+ akan menghadirkan kembali original series Cidro Asmoro 2 sebagai lanjutan dari series sebelumnya. Pada series Cidro Asmoro pertama terbilang sukses besar dengan dan telah ditonton sebanyak 800 ribu kali.

Produser Vision Pictures Agus Setiawan mengatakan, melalui series ini, Vision+ ingin mencoba mengulang kesuksesan dalam memproduksi series dengan latar belakang cerita Jawa. Series ini direncanakan dirilis pada Agustus tahun depan.

Sukses Besar, Vision+ Garap Cidro Asmoro Season 2

“Setelah Cidro Asmoro satu alhamdulilah sukses, KPI tercapai malah lebih jadi kami ingin mencoba kembali mengulang kesuksesan dari yang pertama dan mencoba lebih sukses lagi,” katanya saat ditemui di Yogyakarta, Minggu 12 November 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement