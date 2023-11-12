Vision+ Resmi Garap Cidro Asmoro Season 2

YOGYAKARTA - Vision+ akan menghadirkan kembali original series Cidro Asmoro 2 sebagai lanjutan dari series sebelumnya. Pada series Cidro Asmoro pertama terbilang sukses besar dengan dan telah ditonton sebanyak 800 ribu kali.

Produser Vision Pictures Agus Setiawan mengatakan, melalui series ini, Vision+ ingin mencoba mengulang kesuksesan dalam memproduksi series dengan latar belakang cerita Jawa. Series ini direncanakan dirilis pada Agustus tahun depan.

“Setelah Cidro Asmoro satu alhamdulilah sukses, KPI tercapai malah lebih jadi kami ingin mencoba kembali mengulang kesuksesan dari yang pertama dan mencoba lebih sukses lagi,” katanya saat ditemui di Yogyakarta, Minggu 12 November 2023.