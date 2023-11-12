Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cerita Seru Jodilee Warwick Terlibat di Vision+ Cidro Asmoro 2

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |07:29 WIB
Cerita Seru Jodilee Warwick Terlibat di Vision+ Cidro Asmoro 2
Jodilee Warwick terlibat di Vision+ Cidro Asmoro 2 (Foto: Yohanes Demo/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Host petualang berparas cantik Jodilee Warwick akan menjadi pemeran dalam series yang tayang di layanan streaming Vision+ berjudul Cidro Asmoro 2. Di sini, Jodilee akan beradu akting dengan penyanyi terkenal Ndarboy dan berperan sebagai pelayan kafe.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Vision+ telah menayangkan original series Cidro Asmoro pertama dan sukses ditonton hingga 800 ribu kali. Cidro Asmoro 2 ini merupakan lanjutan dari series sebelumnya.

Cerita Seru Jodilee Warwick Terlibat di Vision+ Cidro Asmoro 2

Pemilik nama lengkap Jodilee Norma Warwick mengaku senang bisa terlibat dalam series ini. Sebab, pengalaman ini menjadi yang pertama kalinya buat perempuan kelahiran Bali 27 tahun silam.

“Ini jadi pengalaman baru buat aku karena sebelumnya aku di dunia petualang dan sekarang masuk ke dunia akting. Itu, kan sangat berbeda jauh, jadi aku penasaran bagaimana, sih (dunia akting),” ungkapnya saat ditemui di Yogyakarta, Minggu (12/11/2023).

Dalam series ini, Jodilee memberikan bocoran peran yang akan dimainkan. Di cerita ini, Jodilee akan berperan sebagai pelayan kafe bernama Prita. Dalam kehidupannya, Prita dikenal sebagai perempuan pemalu, memiliki kepercayaan diri yang rendah karena pengalaman masa lalunya yang buruk.

Singkat cerita, dirinya menjadi viral di media sosial karena menyanyikan lagu yang diciptakan Ndarboy. Berkat kepopulerannya itu, dia kemudian dilirik oleh Ndarboy untuk membawakan lagu bersamanya.

“Ceritanya hampir mirip-mirip sama aku di dunia nyata, karena kalau dari segi akting aku enak-enak saja, tetapi aku harus merecall masa lalu aku, karena di situ Prita trauma karena di bully. Aku di kehidupan nyata cover lagu viral sampai 14 juta penonton dan diundang di berbagai macam TV tapi aku nggak mau datang sama sekali, karena insecure dan memang aku nggak bisa nyanyi. Dan ceritanya kurang lebih seperti itu,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
