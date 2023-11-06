Penyebab Film Something In The Way Dilarang Tayang di Indonesia

JAKARTA - Penyebab film Something In The Way dilarang tayang di Indonesia. Film yang dirilis pada 2013 ini disutradarai oleh Teddy Soeriaatmadja, salah satu sutradara terbaik di Indonesia.

Berdurasi 1 jam 29 menit, Something In The Way menyuguhkan akting memukau Reza Rahadian dan Ratu Felisha. Tidak heran jika di masanya film tersebut begitu populer meski penayangannya dilarang di Indonesia.

BACA JUGA: Alasan Film Kucumbu Tubuh Indahku Dilarang Tayang di Bioskop Indonesia

Penyebab film Something In The Way dilarang tayang di Indonesia pun bukan tanpa sebab. Pasalnya, film tersebut menyuguhkan kisah percintaan seorang pemuda dan PSK dengan bumbu adegan dewasa yang cukup berani.

Karena alasan tersebut, film yang diproduksi oleh Karuna Pictures ini dianggap kontroversial sehingga dilarang tayang di Indonesia. Namun film itu sempat tayang di Berlin, Jerman.

Sinopsis Something In The Way

Film ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Ahmad (Reza Rahadian) yang bekerja sebagai sopir taksi. Dia dikenal sebagai sosok pekerja keras, rajin, dan mudah bergaul.

Ahmad juga dikenal alim dan rajin beribadah ke masjid. Namun di balik imej baiknya itu, dia ternyata memiliki kecenderungan seksual yang tinggi. Bahkan di dalam taksi ia kerap menonton video dan majalah dewasa.

BACA JUGA: Lulu Tobing Kembali Gugat Cerai Bani Mulia

Ahmad sebenarnya sudah dijodohkan dengan seorang gadis baik-baik bernama Raya (Rosnita Putri). Namun, dirinya justru jatuh cinta pada seorang PSK bernama Kinar (Ratu Felisha) yang menjadi pelanggan setia taksinya.

Benih-benih cinta muncul di hati Ahmad setelah ia sering mengantar jemput Kinar di tempat kerjanya. Hubungan keduanya kian hari kian dekat hingga keduanya melakukan hubungan badan.