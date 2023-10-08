Advertisement
NOAH Resmi Hiatus di 2024, Ariel: Kami Mau Refreshing

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |08:01 WIB
Noah Band vakum (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ariel akhirnya buka suara mengenai keputusan NOAH yang akan vakum dalam waktu dekat. Pemilik nama asli Nazril Irham ini menyebut jika NOAH akan resmi vakum dan tidak lagi melakukan konser pada Januari 2024.

Konser terakhir sekaligus sebagai penutup rangkaian The Great Journey of NOAH akan diselenggarakan di Jakarta pada Desember 2023.

Belum resmi vakum, Ariel pun menyadari bahwa penggemar mempertanyakan kapan nantinya NOAH akan kembali dari istirahat panjangnya. Mengenai ini, Ariel tak menjawab segala gamblang. Alih-alih menjawabnya, Ariel hanya menyebut bahwa segala kemungkinan dapat terjadi, termasuk jika nantinya NOAH akan kembali ke belantika musik tanah air.

Tak menutup kemungkinan pula bahwa waktu vakum nanti dijadikan fase untuk mencari inspirasi baru. Ariel menjelaskan bahwa saat ini para personel NOAH membutuhkan waktu untuk penyegaran sehingga perlu beristirahat dari segala aktivitas bermusik.

"Oh, ya itu masih banyak kemungkinan (kembali) apakah nanti kita cari inspirasi pokoknya ini semua tujuannya demi menyegarkan otak kita ya,"ujar Ariel saat dijumpai di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu 6 Oktober 2023.

Ariel merasa penyegaran perlu dilakukan lantaran NOAH melewati hari-hari melelahkan selama beberapa tahun belakangan ini. Pasalnya, aktivitas NOAH begitu padat.

"Biar seger lagi, biar refreshing karena tahun-tahun belakangan ini padat sekali," pungkasnya.

