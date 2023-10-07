Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lewat Atraksi Diatas Normal, NOAH Buka Circus Concerto

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |20:50 WIB
Lewat Atraksi <i>Diatas Normal</i>, NOAH Buka Circus Concerto
NOAH tampil di Circus Concerto lewat atraksi Diatas Normal (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

JAKARTA - NOAH untuk pertama kalinya tampil dalam konser dengan format sirkus dan ilusi. Tak hanya bernyanyi, Ariel cs juga menghibur penonton lewat beragam pertunjukan akrobatik dalam konser bertajuk Circus Concerto - Music, Attraction, Illusion - Featuring NOAH yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu (7/10/2023) di JIExpo Convention Center & Theatre.

NOAH sendiri didapuk sebagai penampil pembuka dalam Circus Concerto pada hari ini, 7 Oktober dengan dua show, pukul 16.00 dan 20.00 WIB. Tak hanya NOAH, BCL juga akan tampil dua kali pada jam yang sama pada esok hari, Minggu 8 Oktober 2023.

Konser dengan tema Show Di Atas Normal ini sukses memberikan pengalaman baru bagi para penggemar NOAH. Sesuai namanya, sejak Ariel menampakkan dirinya di tengah panggung, dia muncul dengan atraksi 'Di Atas Normal' dimana dirinya seolah terbang dengan kondisi kaki di kepala kepala di kaki.

Sebelumnya, David dan Lukman pun hadir di atas panggung dengan cara serupa tapi tak sama. Sama-sama 'terbang' tapi tak muncul dengan kondisi kepala di bawah layaknya yang dilakukan sang vokalis.

Tak terdengar suara Ariel menggema saat dia pertama kali muncul di panggung melainkan hanya instrumen lagu Di Atas Normal. Suara Ariel seketika menggema dan langsung disambut teriakan histeris penonton saat membawakan lagu Wanitaku dan Ku Katakan Dengan Indah.

NOAH (Nurul/MPI)

Pantas saja jika Ariel seringkali menyebut bahwa konsernya kali ini begitu menguras tenaganya lantaran harus bernyanyi sambil melakukan gerakan-gerakan akrobatik serta trik ilusi yang seolah mengelabui penonton yang melihatnya.

Halaman:
1 2
