HOME CELEBRITY MUSIK

Sebelum Hiatus, Noah akan Rilis Single Baru

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |10:32 WIB
Sebelum Hiatus, Noah akan Rilis Single Baru
Noah akan rilis single baru sebelum hiatus (Foto: Instagram/noah_site)
A
A
A

MEDAN - Grup band Noah telah mengumumkan bahwa mereka akan menjalani masa libur panjang (hiatus). Rencananya, band Noah mulai hiatus pada 2024 mendatang.

Akan tetapi, sebelum menjalani libur panjang, Noah akan terlebih dahulu merilis single baru mereka.

"Dua minggu lagi kita akan rilis single baru. Nanti dengerin ya," ujar Ariel Noah saat tampil di Gold Dragon Medan, Jalan Putri Merak Jingga, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan Rabu, 26 September 2023 malam.

Noah

Dalam kesempatan itu, Ariel mengatakan bahwa penampilan Noah di Gold Dragon merupakan pentas terakhir mereka di Medan sebelum hiatus. Ia pun sempat menitipkan salam untuk para penggemar Noah yang belum sempat menyaksikan aksi panggung terakhir mereka.

"Titip salam dengan teman-teman lain yang ga hadir ya," tegas Ariel.

Sementara itu, Ariel juga sempat mengungkapkan alasan mengapa Noah memilih untuk menjalani libur panjang. Salah satunya faktor kelelahan mereka dalam bernyanyi.

"Jadi siapa yang mau menggantikan, silahkan," tukasnya.

