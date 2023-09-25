Ariel NOAH Akui Lagu Yang Terdalam Terinspirasi dari Mantan Pacar

JAKARTA - Ariel NOAH mengakui lagu Yang Terdalam yang diciptakannya terinspirasi dari kisah cintanya saat masih SMA. Lagu itu tercipta tak lama setelah sang kekasih mengakhiri hubungan asmara mereka.

“Waktu itu, saya baru masuk SMA. Kondisi sedang terpuruk karena baru putus dengan pacar. Aduh, masa muda memang luar biasa ya. Jadi, lagu ini untuk mantan pacar saya,” katanya dalam konser NOAH, pada Mei 2020.

Lagu Yang Terdalam merupakan salah satu track dalam album 'Taman Langit' yang dirilis Peterpan, pada 2003. Liriknya bertutur tentang seorang pria yang tulus mencintai perempuannya meski tahu dirinya bukan yang diinginkan sang perempuan.

Pengakuan Ariel NOAH tersebut sempat membuat heboh penggemar dan menuai beragam komentar dari warganet. Banyak yang penasaran lalu menebak-nebak siapa sosok yang pernah membuat Ariel NOAH patah hati saat SMA tersebut.