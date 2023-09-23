Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bayar Lunas Rindu Fans Peterpan di Pestapora 2023, Ariel: Nggak Ada NOAH Malam Ini

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |07:00 WIB
Bayar Lunas Rindu Fans Peterpan di Pestapora 2023, Ariel: Nggak Ada NOAH Malam Ini
Peterpan tampil di Pestapora 2023 (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - NOAH tampil sebagai Peterpan di Pestapora 2023 hari pertama yang berlangsung di Gambir Expo, Kemayoran, Jumat, 22 September 2023. Dalam penampilannya, Ariel cs cukup mampu menyihir penonton dengan lagu-lagu lawasnya saat masih bersama Peterpan.

Berdasarkan pantauan, Peterpan tampil di Pestapora IM3 Stage pada pukul 23.48 WIB. Meski telat dari jadwal yang sudah ditentukan, hal ini tidak mengurangi animo penonton sedikit untuk menyaksikan penampilan band yang terbentuk pada September 2000 itu.

Membuka penampilannya Peterpan terdengar membawakan lagu Mimpi Yang Sempurna. Kemudian dilanjutkan dengan lagu Taman Langit, hingga Menghapus Jejakmu secara medley, yang kental dengan nuansa nostalgia.

"Lanjut? Halo selamat malam semuanya, oke malam ini temanya Peterpan oke, jadi kita bawain semua lagu Peterpan, nggak ada NOAH malam ini," kata Ariel menyapa para penonton.

Peterpan kemudian melanjutkan aksinya dengan Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi dan Walau Habis Terang. Malam itu, terdengar gemuruh ribuan penonton yang terus bernyanyi mengiringi sang vokalis.

Peterpan (Ravie/MPI)

Kejutan berlanjut ketika Ariel membocorkan akan membawakan lagu dari album pertama Peterpan.

"Kita mau nyangiin lagi Peterpan dari album pertama ya, pada tahu nggak? Nanti ada yang bantuin deh," ujar Ariel kemudian menyanyikan penggalan lirik Satu Hati.

Pada lagu ini, pemilik nama asli Nazril Irham tersebut ditemani oleh penyanyi Shakira Jasmine. Seolah iri, penonton wanita pun histeris ketika Shakira memeluk Ariel NOAH diakhir lagu.

"Gue senang banget kalau banyak yang nggak tahu, karena gue bisa mengenalkan lagu lama rasa baru," papar Ariel.

Sebelumnya, penonton Pestapora 2023 sempat mengira bahwa Ariel akan reuni bareng personel lama Peterpan diantaranya, Indra, Andika, Reza, hingga Uki. Namun, hal tersebut tak sesuai harapan karena mereka tampil dalam format personel NOAH.

Halaman:
1 2
