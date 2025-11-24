Inara Rusli Kaget Dilaporkan Terkait Dugaan Perzinaan dengan Suami Orang

JAKARTA - Inara Rusli sudah mengetahui bahwa dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh perempuan bernama Wardatina Mawa terkait kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan.

Manajer Inara Rusli, Karina Putri, menjelaskan bahwa laporan ini juga sudah menjadi pembahasan antara dirinya dan mantan istri Virgoun tersebut.

Namun, pihaknya belum bisa berkomentar banyak lantaran masih melihat perkembangan laporan itu.

"Kita udah ada ngobrol internal, cuma ya belum sampai ada apa ya, kayak keputusan apa tuh belum. Jadi memang kita masih lihat dulu," ucap Karina Putri di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Karina kemudian membeberkan reaksi Inara setelah dilaporkan ke polisi. Dia syok dengan tuduhan yang dilontarkan pihak pelapor.