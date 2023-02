SEOUL – Netflix telah mengonfirmasi para pemain yang akan membintangi drama Korea “In the Woods With No One”, pada Senin (20/2/2023).

Yoon Kye Sang, Kim Yun Seok, Go Min Si, dan Lee Jung Eun dikonfirmasi akan membintangi drama yang akan disiarkan di lebih dari 190 negara itu.

Drama “In the Woods With No One” adalah sebuah thriller misteri yang menceritakan kisah dua pemilik pensiun yang hidup dalam garis waktu yang berbeda.

Koo Sang Joon, yang menjalankan sebuah motel di masa lalu, dan Jeon Young Ha, yang menjalankan sebuah pension di masa sekarang.

Ada insiden yang sama-sama dialami keduanya yang terjadi pada setiap pria, namun keduanya membuat keputusan yang sangat berbeda.

Drama ini diperkirakan akan meningkatkan ketegangan di setiap episodenya seiring terungkapnya kisah-kisah rumit dari kedua karakter tersebut.

“Serial original baru 'In the Woods With No One' telah dikonfirmasi untuk diproduksi dengan Yoon Kye Sang, Kim Yun Seok, Go Min Si, dan Lee Jung Eun sebagai pemeran,” ungkap Netflix, seperti dikutip dari Soompi.

Kim Yun Seok akan berperan sebagai Jeon Young Ha, yang pensionnya terletak jauh di dalam hutan. Kehidupan damai Jeon Young Ha mulai runtuh ketika Yoo Sung Ah yang misterius, diperankan oleh Go Min Si, suatu hari muncul di rumah pensionnya sebagai tamu dan menimbulkan kehebohan dengan obsesinya yang berlebihan dan aneh terhadap tempat itu.

Yoon Kye Sang akan berperan sebagai Koo Sang Joon. Di musim panas awal tahun 2000-an, Koo Sang Joon kehilangan semua yang penting baginya karena insiden yang terjadi di motel, yang merupakan rumah berharga keluarganya. Lee Jung Eun akan berperan sebagai kepala polisi Yoon Bo Min, mantan ace unit kejahatan kekerasan yang terus-menerus menggali kasus dan menganggapnya sebagai permainan. Yoon Bo Min, yang bekerja di kantor polisi desa lebih dari 20 tahun yang lalu, kini menjadi kepala polisi yang mengawasi Jeon Young Ha dengan firasatnya yang luar biasa saat mengejar kasus yang mencurigakan. Sementara itu diketahui, drama ini akan disutradarai oleh Mo Wan Il, yang memenangkan Sutradara Terbaik di Baeksang Arts Awards ke-56 dalam kategori televisi untuk "The World of the Married."