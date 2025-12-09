Lee Min Ho dan Moon Ga Young Digaet Bintangi Drama Scent of the Night

SEOUL - Lee Min Ho dan Moon Ga Young dikabarkan akan beradu akting dalam drama sageuk bergenre romantis, Scent of the Night.

Agensi kedua aktor tersebut mengatakan, drama itu merupakan salah satu proyek yang sedang mereka pertimbangkan. Hingga kini, belum ada kepastian resmi dari Min Ho dan Ga Young untuk membintangi drama tersebut.

Lee Min Ho dan Moon Ga Young Digaet Bintangi Drama Scent of the Night. (Foto: Hancinema)

Diadaptasi dari webtoon, drama Scent of the Night bersetting di era Joseon di mana kaum wanita tak memiliki banyak pilihan dan kebebasan. Kisahnya tentang Seo Hong, perempuan yang menolak takdirnya dan tetap berambisi mewujudkan mimpinya.

Seo Hong kemudian bertemu Seo Jae Ha yang mencintai dirinya namun harus menerima mimpi-mimpinya yang besar. Demi Seo Hong, Jae Ha rela mengeyampingkan keinginan dan impiannya bersama perempuan itu.

Lee Min Ho dan Moon Ga Young Digaet Bintangi Drama Scent of the Night. (Foto: MYM Entertainment)

Mengutip Soompi, Lee Min Ho akan berperan sebagai Seo Jae Ha, anak seorang tukang daging. Dia tumbuh dalam keluarga yang harmonis. Namun setelah ayahnya meninggal dunia, dunia dan keluarganya menjadi berantakan.

Tak ingin kehilangan wibawa, Jae Ha mengambil status baru sebagai putra Seo Dong Won, orang terkaya di Hanyang. Tak hanya soal status keluarga, Jae Ha juga memendam perasaan yang cukup rumit terhadap adiknya, Seo Hong (Moon Ga Young).