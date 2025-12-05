Setelah 5 Tahun, Han Hyo Joo Comeback Main Drama TV Lewat Your Ground

SEOUL - Han Hyo Joo bakal comeback ke layar kaca lewat drama terbaru MBC, Your Ground. Ini menjadi drama TV terbaru sang aktris, setelah membintangi Happiness yang tayang di tvN, pada 2021.

Mengusung genre romance, drama Your Ground berkisah tentang atlet baseball yang kariernya terhenti karena sebuah kejadian. Namun mantan pengacara yang menjadi agen atlet meyakinkannya untuk memulai kembali kariernya.

Drama yang mengangkat tentang dunia baseball ini sukses menarik perhatian karena mengingatkan pada kisah Jerry Maguire yang juga mengangkat cerita tentang seorang atlet dan agennya.

Han Hyo Joo akan beradu akting dengan Gong Myung dalam drama Your Ground. (Foto: Cine21)

Mengutip Soompi, Han Hyo Joo akan berperan sebagai agen atlet, sementara karakter atlet baseball itu dipercayakan kepada Gong Myung. Sementara itu, Your Ground akan digarap oleh Lee Sang Yeob, sutradara di balik drama populer Yumi's Cells.

“Kami telah mengkurasi dengan sangat hati-hati daftar drama untuk 2026. Sehingga tidak hanya menyuguhkan drama berkualitas, kami menghadirkan para aktor top dan tim produksi terbaik,” ujar MBC dikutip dari MyDaily, pada Jumat (4/12/2025).

Sebagai pembuka, MBC akan menayangkan drama The Judge Returns setiap Jumat dan Sabtu, pada 2 Januari 2025. Drama itu dibintangi oleh Ji Sung, Park Hee Soon, dan Won Jin Ah.*

