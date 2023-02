DERETAN drama Korea tentang cinta yang cocok ditonton di momen Valentine. Merayakan momen Valentine sendiri atau bersama kekasih tak perlu risau lantaran ada banyak pilihan drama Korea tentang cinta yang cocok untuk menemani.

Apa saja? Berikut ini 7 drama Korea tentang cinta yang cocok ditonton di momen Valentine:

1. My Love from the Star





Drama Korea tentang cinta yang cocok ditonton di momen Valentine.



Drama Korea komedi romantis My Love From The Star tayang pada 2013 lalu. Menceritakan kisah cinta seorang alien bernama Do Min Joon (Kim Soo Hyun) yang tertinggal di bumi sejak masa Dinasti Joseon.

Do Min Joon memiliki hubungan yang rumit dengan tetangganya yang merupakan aktris bernama Cheon Song Yi (Jun Ji Hyun). Meski awalnya saling benci, keduanya lama-lama memiliki perasaan cinta yang sama.

2. It's Okay, That's Love Drama It's Okay, That's Love yang tayang pada 2014 lalu bercerita tentang kisah cinta penulis novel misteri terkenal bernama Jang Jae Yeol (Jo In Sung) dengan psikiater Ji Hae Soo (Gong Hyo Jin). Jang Jae Yeol dan Ji Hae Soo sama-sama menderita gangguan mental diakibatkan oleh trauma yang menimpa mereka di masa lalu. Sehingga mencoba membantu satu sama lain untuk sembuh dari trauma itu. 3. Descendants of the Sun

Drama Korea tentang cinta yang cocok ditonton di momen Valentine.

Drama Descendants of the Sun yang tayang pada Februari 2016 lalu itu dibintangi oleh Song Song Couple, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Bercerita tentang kisah cinta serta perjuangan para tentara dan tenaga kesehatan di Urk. Kapten Yoo Si Jin (Song Joon Ki) yang merupakan tentara Angkatan Darat Korea yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB dan memimpin tim Alpha jatuh cinta pada seorang dokter bernama Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo). Kisah cinta mereka yang tak berjalan mulus saat di Korea kembali berlanjut ketika dipertemukan kembali di Urk. 4. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo Moon lovers yang tayang pada Agustus 2016 bercerita tentang gadis bernama Go Hae Jin (lee Ji Eun atau IU) yang kembali ke masa Goryeo (sebelum masa Joseon di Korea) sebagai sosok lain bernama Hae Soo. Hae Soo tinggal di lingkungan kerajaan yang sedang dipimpin Raja Taejo. Ia pun terlibat cinta segitiga serta hubungan yang rumit dengan pangeran Wang Wook (Kang Ha Neul) dan Wang So (Lee Joon Gi). 5. Start-Up Drama Start Up yang tayang pada 2020 lalu itu menceritakan kisah cinta sekaligus perjuangan Bae Suzy (Seo Dal Mi) dan Nam Do-san (Nam Joo-hyuk) yang merintis usaha di perusahaan Start Up. Keduanya yang lahir di keluarga sederhanan bermimpi menjadi Steve Jobs dari Korea. Tak hanya itu, Seo Dal Mi terlibat cinta segitiga dengan Nam Do-san dan Han Ji-pyeong (Kim Seon-ho), yang merupakan cinta pertama yang tak pernah ditemuinya. Serunya cinta segitiga mereka bahkan sempat membuat geger para penonton yang menjadi Tim Nam Do-san dan Tim Han Ji-pyeong. 6. A Business Proposal

Drama Korea tentang cinta yang cocok ditonton di momen Valentine.

Drama komedi romantis A Bussiness Proposal diadaptasi dari web novel dan ditayangkan pada 2022. Drama tersebut diperankan oleh Kim Se-Jeong sebagai Shin Ha-Ri dan Ahn Hyo Seop sebagai Kang Tae-mu. Kang Tae-mu yang kaya raya jatuh cinta pada Shin Ha-Ri yang awalnya berpura-pura sebagai sahabatnya bernama Jin Young-seo (Seol In-A), putri pengusaha kaya raya. Shin Ha-Ri awalnya dimintai tolong untuk membuat Kang Tae-mu tak suka pada Jin Young-seo, namun yang terjadi malah sebaliknya. 7. Alchemy of Souls Alchemy of Souls merupakan drama romansa fantasi yang berlatar negara fiksi bernama Daeho yang merupakan negara para penyihir hebat. Menceritakan tentang karakter yang mengalami perubahan takdir atau nasib karena adanya sihir yang menukar jiwa manusia. Jang Uk (Lee Jae Wook) putra penyihir terkenal yang berasal dari keluarga bangsawan Jang. Dia adalah pembuat onar. Jang Uk kebetulan bertemu Mu Deok (Jung So Min). Mu Deok ternyata bukan orang biasa, jiwanya diisi oleh seorang pembunuh bayangan bernama Naksu. Mu Deok kemudian dipilih menjadi pelayan Jang Uk, tapi dia juga diam-diam mengajari tuannya cara bertarung.