SEOUL – Drama Korea “Connect” akan dibintangi Jung Hae In dan Go Kyung Pyo telah tayang sejak Rabu (7/12/2022) di Disney+. Selain Jung Hae In dan Go Kyung Pyo, ada pula Kim Hye Jin, Yang Dong Heun, Jang Hee Ryung, dan masih banyak lagi.

Drama bergenre thriller tersebut diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Menceritakan tentang ras baru bernama “Connect” yang memiliki tubuh abadi.

Drama yang sempat tayang perdana di Busan International Film Festival (BIFF) itu memiliki total enam episode.

SINOPSIS

Drama “Connect” menceritakan Ha Dong Soo (Jung Hae In) yang merupakan bagian dari connect. Suatu malam, ia diculik oleh sekelompok pedagang organ manusia hingga kehilangan satu matanya.

Mata tersebut dicuri dan ditransplatasikan ke seorang pembunu berantai Bernama Oh Jin Seob (Go Kyung Pyo). Hal tersebut membuat Ha Dong Soo mau tidak mau melihat apa yang pembunuh tersebut lihat.

Sementara itu, Oh Jin Seob hidup dalam kepalsuan dengan berpura-pura menjadi karyawan yang sopan dan kompeten di tempat kerja. Padahal kepribadian aslinya merupakan pembunuh berantai berdarah dingin.

