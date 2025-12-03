Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Jun Han Mundur, Park Hae Jin Pertimbangkan Gabung Good Partner 2

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |05:30 WIB
Kim Jun Han Mundur, Park Hae Jin Pertimbangkan Gabung <i>Good Partner 2</i>
Kim Jun Han Mundur, Park Hae Jin Pertimbangkan Gabung Good Partner 2. (Foto: Instagram/@parkhaezin_official)
A
A
A

SEOUL - Park Hae Jin berpotensi adu akting dengan Jang Nara dalam sekuel drama Good Partner. Kabar tersebut, Artist Company selaku perwakilan sang aktor pun buka suara.

“Park Hae Jin digaet menjadi pemeran utama Good Partner 2. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ungkap agensi tersebut dikutip dari iMBC Entertainment, pada Selasa (2/12/2025). 

Musim pertama drama ini berkisah tentang perjuangan dua pengacara perceraian, Cha Eun Kyung (Jang Nara) dan Han Yu Ri (Nam Ji Hyun), dalam menangani setiap kasus. 

Good Partner 2
Kim Jun Han Mundur, Park Hae Jin Pertimbangkan Gabung Good Partner 2. (Foto: SBS/Instagram/@parkhaezin_official)

Jika Jang Nara memastikan akan kembali membintangi Good Partner 2, sayangnya Nam Ji Hyun dan Kim Jun Han harus mundur karena jadwal produksi yang bentrok dengan jadwal kerja mereka.

Pada awal November 2025, tim produksi mengumumkan, tengah berusaha untuk menggaet Kim Hye Yoon untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Nam Ji Hyun. Sementara P.O masih mempertimbangkan untuk kembali berperan sebagai Jeon Eun Ho.

SBS menayangkan drama Good Partner sepanjang Juli hingga September 2024. Saat itu, drama ini mendapat sambutan hangat publik Korea Selatan dengan rating tertinggi mencapai 17,7 persen.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
