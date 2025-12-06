Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Fix, Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Reuni dalam Drama Liar 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |13:30 WIB
Fix, Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Reuni dalam Drama <i>Liar</i> 
Fix, Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Reuni dalam Drama Liar. (Foto: MBC)
A
A
A

SEOUL - Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin akhirnya reuni dalam drama terbaru MBC berjudul Liar. Drama ini merupakan proyek kedua mereka setelah membintangi Dr. Romantic yang tayang 9 tahun silam.

Mengutip Soompi, Liar merupakan drama bergenre psikologi thriller yang berkisah tentang pria dan Wanita yang memiliki kenangan yang sangat bertolak belakangan akan sebuah peristiwa. 

Kedua karakter ini akan saling berselisih dalam proses mereka mencari kebenaran. Seo Hyun Jin akan berperan sebagai Kang Ji Seon, seorang guru essay di sebuah sekolah seni. Ketika keluarganya bangkrut, dia belajar mendeteksi kebohongan orang lain ketimbang hidup dengan jujur.

Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin
Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin reuni dalam drama Liar, setelah 9 tahun. (Foto: SBS)

Sementara Yoo Yeon Seok menghidupkan lakon Min Jun Ho, ahli bedah kardiotoraks yang terkena tampan, cerdas, berkepribadian menarik, dan memiliki intuisi kuat. Setelah kepergian istrinya, Jun Ho harus membesarkan anak seorang diri.

Menjalani hidup sebagai single parent, Jun Ho akhirnya bertemu dengan Kang Ji Seon. Dari perkenalan pertama, dia merasakan ada hal yang berbeda dengan perempuan tersebut.

Drama Liar akan digarap oleh Jo Young Min, sutradara di balik drama You and Everything Else. Dia dikenal sebagai sutradara spesialisasi genre psikologi yang intens. Sejauh ini, MBC belum mengumumkan kapan akan menayangkan  drama ini.* 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/206/3187926/han_hyo_joo-NyVW_large.jpg
Setelah 5 Tahun, Han Hyo Joo Comeback Main Drama TV Lewat Your Ground
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/206/3187412/park_hae_jin-YtG5_large.jpg
Kim Jun Han Mundur, Park Hae Jin Pertimbangkan Gabung Good Partner 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/206/3186398/park_eun_bin_dan_yang_se_jong-R1J8_large.jpg
Park Eun Bin dan Yang Se Jong Adu Akting dalam Spellbound
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/206/3185925/joo_ji_hoon_dan_ha_ji_won-pYQ6_large.jpg
Joo Ji Hoon dan Ha Ji Won Adu Akting dalam Drama Politik Climax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/206/3184433/shin_hye_sun_dan_na_in_woo-6Biv_large.jpg
Shin Hye Sun dan Na In Woo Bakal Adu Akting dalam Romcom 1/24
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/206/3183054/jun_ji_hyun_dan_ji_chang_wook-LFvN_large.jpg
Fix, Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook Adu Akting dalam Drama Human X Gumiho
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement