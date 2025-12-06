Fix, Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Reuni dalam Drama Liar

SEOUL - Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin akhirnya reuni dalam drama terbaru MBC berjudul Liar. Drama ini merupakan proyek kedua mereka setelah membintangi Dr. Romantic yang tayang 9 tahun silam.

Mengutip Soompi, Liar merupakan drama bergenre psikologi thriller yang berkisah tentang pria dan Wanita yang memiliki kenangan yang sangat bertolak belakangan akan sebuah peristiwa.

Kedua karakter ini akan saling berselisih dalam proses mereka mencari kebenaran. Seo Hyun Jin akan berperan sebagai Kang Ji Seon, seorang guru essay di sebuah sekolah seni. Ketika keluarganya bangkrut, dia belajar mendeteksi kebohongan orang lain ketimbang hidup dengan jujur.

Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin reuni dalam drama Liar, setelah 9 tahun. (Foto: SBS)

Sementara Yoo Yeon Seok menghidupkan lakon Min Jun Ho, ahli bedah kardiotoraks yang terkena tampan, cerdas, berkepribadian menarik, dan memiliki intuisi kuat. Setelah kepergian istrinya, Jun Ho harus membesarkan anak seorang diri.

Menjalani hidup sebagai single parent, Jun Ho akhirnya bertemu dengan Kang Ji Seon. Dari perkenalan pertama, dia merasakan ada hal yang berbeda dengan perempuan tersebut.

Drama Liar akan digarap oleh Jo Young Min, sutradara di balik drama You and Everything Else. Dia dikenal sebagai sutradara spesialisasi genre psikologi yang intens. Sejauh ini, MBC belum mengumumkan kapan akan menayangkan drama ini.*

(SIS)