HOME CELEBRITY MOVIE

Gong Hyo Jin Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama A Bona Fide Killer

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |20:30 WIB
Gong Hyo Jin Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama <i>A Bona Fide Killer</i>
Kali ini, Gong Hyo Jin memilih comeback lewar drama bergenre laga berjudul A Bona Fide Killer. (Foto: Instagram/@rovvxhyo)
SEOUL - Gong Hyo Jin comeback ke layar kaca dengan membintangi drama terbaru MBC, A Bona Fide Killer. Menariknya, kali ini sang aktris keluar dari genre favoritnya, komedi romantis. 

Mengutip Soompi, A Bona Fide Killer merupakan drama adaptasi webtoon populer yang mengusung genre laga. Kisahnya tentang Yu Bo Na, seorang istri dan ibu dari anak perempuan berusia 4 tahun.

Drama Baru Gong Hyo Jin (MBC)
Gong Hyo Jin Jadi Pembunuh Bayaran dalam Drama A Bona Fide Killer. (Foto: MBC)

Yang tak banyak diketahui orang, bahkan suaminya sendiri, Bo Na sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran. Setelah absen selama 3 tahun untuk melahirkan dan mengurus putrinya, Bo Na kembali menjalani profesinya. 

Namun ternyata tak mudah bagi Yu Bo Na melakoni kembali pekerjaannya mengingat dia masih harus mengurus putrinya. Belum lagi, suaminya curiga dengan ‘profesi’ Bo Na. 

Gong Hyo Jin akan beradu akting dengan Jung Jun Won yang populer lewat series Resident Playbook. Drama ini akan diarahkan oleh sutradara Yoon Jong Ho dan tayang semester II-2025.*

(SIS)

