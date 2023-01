JAKARTA - JTBC menayangkan My ID Is Gangnam Beauty pada 2018. Drama yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa karya Gi Maeng ini membukukan rating sebesar 5,7 persen.

Drama ini berkisah tentang kehidupan Kang Mirae (Im Soo Hyang), seorang mahasiswa yang memulai kehidupan barunya setelah mengalami bullying saat SMA. Dia kemudian menjalani operasi plastik untuk memperbaiki penampilannya.

Kali ini, Okezone akan membahas deretan fakta menarik drama My ID is Gangnam Beauty yang perlu dibahas.

1.Cha Eun Woo dan Im Soo Hyang Beda 7 Tahun

Di dalam drama ini, Cha Eun Woo dan Im Soo Hyang berperan sebagai pasangan kekasih. Namun tahukah Anda, kedua aktor ini punya beda usia 7 tahun.

Im Soo Hyang yang kelahiran 1990, kini sudah 32 tahun. Sementara personel ASTRO itu lahir pada 1997 dan berusia 25 tahun. Meski begitu, penonton menganggap chemistry keduanya dalam My ID Is Gangnam Beauty sangat baik.

2.Wajah Masa Muda Kang Mi Rae Dirahasiakan

Dalam drama ini, Kang Mi Rae (Im Soo Hyang) digambarkan sebagai mahasiswa yang melewati bullying di masa SMA karena wajahnya yang 'tidak cantik'. Tim produksi drama itu juga memutuskan untuk tidak menampilkan wajah Kang Mirae di masa SMA karena dikhawatirkan akan menyinggung pihak tertentu.

3.Asal Usul Karakter Oh Hyun Jung

Tahukah Anda bahwa sebenarnya karakter Oh Hyun Jung dalam drama My ID Is Gangnam Beauty tidak ada dalam versi webtoon? Karena dalam webtoonnya, Kang Mi Rae digambarkan tidak punya teman selama bersekolah.

Namun karena tim produksi perlu menampilkan pemikiran Kang Mi Rae lenih dalam, maka mereka menciptakan karakter Oh Hyun Jung yang diperankan aktris Min Do Hee. Karakter itu digambarkan sebagai sahabat Mi Rae yang selalu mendukungnya.

4.Peran Utama Cha Eun Woo

Cha Eun Woo memulai debut aktingnya dalam film My Brilliant Life, pada 2014. Dia kemudian menjadi aktor pendukung dalam drama Hit The Top.

Dia kemudian mendapat peran utama perdan dalam drama My ID Is Gangnam Beauty. Aktor 25 tahun ini dinilai cocok memerankan karakter Do Kyung Seok yang tampan, dingin, namun memiliki perasaan yang tulus untuk Kang Mi Rae.

5.Proyek Reuni Im Soo Hyang dan Kwak Dong Yeon

Im Soo Hyang dan Kwak Dong Yeon pertama kali dipertemukan dalam drama Inspiring Generations yang dirilis pada 2014.

Mereka kembali dipertemukan dalam My ID Is Gangnam Beauty di mana Dong Yeon berperan sebagai Yeon Woo Young, kakak tingkat Kang Mi Rae di kampus. Berawal dari teman, Woo Young kemudian jatuh cinta pada Mi Rae.*