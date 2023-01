SEOUL - Drama Korea "Bulk" dipastikan dibintangi sederet artis ternama seperti Cha Eun Woo, Jo Woo Jin, hingga Ha Yun Kyung.

Kabar itu muncul dari sumber dalam pihak produksi yang mengatakan bahwa ketiganya telah menerima tawaran.

Setelah kabar tersebut muncul, agensi Cha Eun Woo, yakni Fantagio membenarkannya.

Baru-baru ini, akting Cha Eun Woo menuai pujian setelah memerankan seorang pendeta yang melakukan pengusir setan dalam drama "Island".

“Bulk adalah salah satu proyek yang dia terima tawarannya,” seperti dikutip Soompi, pada Kamis (19/1/2023).

Disusul dengan konfirmasi dari agensi Jo Woo Jin, Yooborn Company, bahkan aktornya akan menerima tawaran itu dan sebagai detektif veteran dalam drama.

Sementara itu, Ha Yun Kyung belum memberikan keterangan yang pasti dan masih mempertimbangkannya.

Ha Yun Kyung memang dalam pembicaraan untuk memerankan tokoh jaksa.

Aktris ini mencuri perhatian melalui karakter Choi Su Yeon dalam "Extraordinary Attorney Woo" yang populer pada 2022 lalu.

Selain itu, drama baru Ha Yun Kyung berjudul "See You in My 19th Life" juga akan tayang perdana tahun ini.

Sementara itu diketahui, dram "Bulk" diadaptasi dari sebuah webtoon berjudul "A Good Day to be a Dog".

Drama tersebut akan disutradarai oleh Park Noo Ri yang sebelumnya menggarap film “Money” yang belum tayang.

“Bulk” merupakan drama kriminal yang mengisahkan seorang petugas kepolisian dan tim jaksa penuntut yang bekerja sama untuk mengejar kekuatan gelap di Gangnam.