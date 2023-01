SEOUL - Rowoon SF9 bersiap untuk kembali berakting di layar kaca. Dia ramai dikabarkan akan membintangi drama saeguk (sejarah) terbaru berjudul Sending Me to You.

Kabar itu ditanggapi agensi sang aktor, FNC Entertainment. “Drama itu merupakan salah satu proyek yang didatangkan padanya. Dia masih mempertimbangkan tawaran itu,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, pada Kamis (19/1/2023).

Mengusung genre komedi romantis, drama Sending Me to You mengambil setting di era Joseon dan berkisah tentang seorang duda dan janda muda bernama Jung Soon Deok dan Shim Jung Woo.

Dalam drama tersebut, Rowoon SF9 digaet untuk berperan sebagai Shim Jung Woo, seorang pria tampan yang memiliki otak cerdas. Saat berusia 17 tahun, dia jatuh cinta pada putri Joseon dan menikahinya.

Sayang, perjalanan cinta mereka tidak mudah karena sang putri pingsan di hari pernikahan. Hal itu membuat membuat Shim menjadi duda di usianya yang baru 17 tahun.

Dia kemudian meminta raja untuk membatalkan pernikahannya dan mendedikasikan hidupnya untuk membantu negara. Atas perintah raja, dia kemudian menjalankan bisnis perjodohan untuk menikahkan para perempuan muda Joseon. Jika Rowoon menerima tawaran untuk membintangi Sending Me to You, maka ini akan menjadi drama saeguk keduanya. Sebelumnya, dia beradu akting dengan Park Eun Bin dalam drama The King’s Affection.*