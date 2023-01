SEOUL – Aktor Joo Ji Hoon akan kembali ke layar kaca dengan membintangi drama Korea medis baru berjudul “Severe Trauma Center: Golden Hour”.

Mengutip Soompi, Selasa (3/1/2023), perwakilan industri melaporkan bahwa Joo Ji Hoon akan membintangi drama mendatang berjudul “Severe Trauma Center: Golden Hour”.

Menanggapi laporan tersebut, sumber dari agensi Joo Ji Hoon, H& Entertainment mengatakan, “Ini adalah salah satu proyek yang dia terima tawarannya, dan dia sedang meninjau tawaran itu.”

“Severe Trauma Center: Golden Hour” adalah drama yang menceritakan kisah Dokter Baek Kang Hyuk yang menjadi kepala pusat trauma parah di rumah sakit universitas sekaligus seorang profesor yang baru diangkat. Dia membentuk tim trauma di rumah sakit tersebut.

Jika dia menerima peran tersebut, Joo Ji Hoon akan bermain sebagai pemeran utama Baek Kang Hyuk, seorang dokter jenius yang tinggi, tampan, dan juga memiliki keterampilan bedah yang tidak tertandingi.

Meski begitu belum ada pernyataan resmi dari agensi maupun tim produksi drama terkait kabar tersebut.

Sementara itu diketahui, Joo Ji Hoon saat ini sedang sibuk syuting untuk drama sci-fi mendatang berjudul “Dominant Species”.

Joo Ji Hoon sebelumnya pernah membintangi drama medis pada tahun 2013 berjudul “Medical Top Team”.

Selain itu, Ju Ji Hoon pertama kali mendapatkan peran utama pada tahun 2006 dalam drama popular “Princess Hours”.

Dia juga pernah membintangi film dan drama seperti “The Devil”, “Antique”, “Mask”, “Along with the Gods: The Two Worlds” serta sekuelnya, “The Spy Gone North”, “Dark Figure of Crime”, dan “Kingdom”.