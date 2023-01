DERETAN drama yang dibintangi Song Joong Ki. Sederet drama populer telah dibintangi oleh Song Joong Ki. Tidak jarang, dramanya itu juga berhasil memperoleh rating tinggi.

Berikut adalah drama yang dibintangi oleh Song Joong Ki seperti dikutip dari berbagai sumber.

Vincenzo

“Vincenzo” menjadi salah satu drama yang dibintangi Song Joong Ki dengan aktor Ok Taec Yeon dan Jeon Yeo Been. Drama besutan Kim Hee Won ini menceritakan tentang seorang pengacara Hong Cha Young (Jeon Yeo Been) yang bekerja sama dengan pengacara Italia sekaligus mafia keturunan Korea, Vincenzo Cassano (Song Joong Ki).

Mereka berdua akan bekerja sama untuk mengambil 15 ton emas yang disembunyikan di sebuah basement plaza tua di Korea. Mereka harus melawan dan bersaing dengan petinggi korea yang juga berniat mengambil emas tersebut. Dikabarkan, drama berjumlah 20 episode ini menghabiskan 20 miliar won atau Rp241 miliar.

Descendants of the Sun Drama "Descendant of The Sun" menjadi salah satu drama yang kerap ditonton ulang bagi para netizen Indonesia. Pasalnya, drama ini dibintangi oleh Song Joong Ki dan mantan istrinya, Song Hye Kyo. "Descendant of The Sun" mengangkat cerita tentang kisah asmara Kapten Yoo Si Jin (Song Joong Ki), seorang tentara Angkatan Darat Korea yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB. Kemudian dia akan bertemu dengan seorang dokter, Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo). Setelah merampungkan drama ini, mereka memutuskan untuk berkencan di kehidupan nyata hingga ke jenjang pernikahan. Namun, pernikahan itu tidak berlangsung lama lantaran Song Joong Ki menggugat cerai Hye Kyo. The Innocent Man Terakhir adalah drama "The Innocent Man". Drama yang mengusung genre romansa dan melodrama ini dibintangi oleh Song Joong Ki, Moon Chae Won, dan Park Si Yeon. "The Innocent Man" menceritakan tentang kisah Kang Ma Roo (Song Joong Ki) yang dikhianati oleh perempuan yang dia cintai, Han Jae Hee (Park Si Yeon). Sebab ingin membalaskan dendamnya, Kang Ma Roo sengaja mendekati Seo Eun Gi (Moon Chae Won). Pada akhirnya, Kang Ma Roo akan menaruh rasa pada Seo Eun Gi. Reborn Rich Belum lama ini, Song Joong Ki baru saja merampungkan drama barunya, yakni "Reborn Rich". Dalam drama ini, Song Joong Ki berperan sebagai Yoon Hyun Woo seorang sekretaris setia keluarga chaebol. Namun, kesetiaannya itu dikhianati dan dia meninggal lantaran dituding melakukan penggelapan dana oleh keluarga itu. Yoo Hyun Woo kembali hidup lantaran mengalami reinkarnasi sebagai Jin Do Joon cucu bungsu dari keluarga chaebol, pemilik Soonyang yang dipimpin oleh Jin Yang Chul (Lee Sung Min). Do Joon bertekad untuk balas dendam dengan berencana untuk mengambil alih perusahaan sang kakek, Soonyang Group. Menurut Nielsen Korea, episode terakhir "Reborn Rich" berhasil memperoleh rating nasional rata-rata sebesar 26,9% dan menjadi drama dengan rating tertinggi sepanjang masa mengalahkan The World of Married. Arthdal Chronicles Drama berikutnya adalah "Arthdal Chronicles" yang turut menggaet Song Joong Ki menjadi pemeran utama dan artis Kim Ji Won. Drama berjumlah 18 episode ini berlatar sebuah dunia mitologi fiktif pada masa kuno era Aseudal. Eunsom (Song Joong Ki) lahir dengan nasib untuk membawa bencana ke Aseudal. Eunsom akan melewati masa sulit kembali ke kota itu untuk belajar tentang asal-usulnya dan menghidupkan kembali sukunya.