JAKARTA - Jess No Limit dan Sisca Kohl telah menikah sejak 10 Oktober lalu. Tetapi pasangan itu baru membagikan indahnya momen spesial mereka di media sosial.

Jess membagikan kumpulan video yang memperlihatkan prosesi pernikahan mereka di gereja. Terlihat raut wajah bahagia Jess dan Sisca saat berjalan berdampingan.

Sisca tampak cantik dengan balutan gaun putih yang dilengkapi dengan hiasan rambut bak mahkota. Jess juga tampak gagah mengenakan setelan jas hitam serta dasi kupu-kupu.

Tetapi ada juga momen penuh haru ketika Jess tak kuasa menahan air mata dalam momen sakral mengikrarkan janji setia bersama Sisca. Dilanjutkan dengan momen bahagia mereka menunjukkan cincin yang tersemat di jari manis masing-masing.

"10.10.22 forever together no limit. Love you so much my wife @siscakohl," tulis Jess, dikutip pada Kamis (1/12/2022).

Unggahan itu menuai beragam komentar netizen. Di antaranya kagum dengan Jess dan Sisca yang sejak awal selalu menjaga privasi, hingga pernikahan mereka juga tidak tercium awak media.

"Nikahnya enggak dikasih tau di venue mana, MUA-nya siapa, fotografer siapa, cincinnya apa, gaunnya apa, mobil nikahnya enggak difoto kaya apa, semuanya diprivate. Emang orang kaya beneran mah beda yah enggak heboh mamerin ini itu," komentar netizen.

"Wedding car nya Roll Royce, nikah para Sultan yang asli Sultan,enggak pakai endorse, enggak heboh, enggak ada paparazi dan wartawan gosip. WO-nya pasti dibayar mahal banget soalnya pasti pake perjanjian kontrak eklusif dengan segudang syarat...buktinya enggak tercium infotaiment, lamtur, tamunya juga pasti orang yang bisa jaga privacy...salut...semoga samawa," komentar netizen. BACA JUGA:Fisik Anaknya Dihujat, Mantan Istri Daus Mini Ngamuk Sampai Lapor ke Polres Cilacap BACA JUGA:Sinopsis Film Violent Night, Ketika Sinterklas Terlibat Aksi Kejahatan "Konsep nya orang kaya banget ya.. Private dan Privilege sih .. Hanya Keluarga aja yang diundang.. enggak perlu huru-hara semua orang harus tau yang terpenting itu cintanya dan kebersamaan kedua pasangan.. baru paham aku tuh setelah melihat ini," komentar lainnya. Saking menjaga privasi, Jess dan Sisca juga mengagetkan publik ketika pertama kali mengumumkan mereka sudah lamaran pada Oktober lalu. Ternyata, mereka sudah menggelar Tingjing atau kalungan yang merupakan lamaran adat Tionghoa pada 10 Agustus 2022.