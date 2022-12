JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi muda, Julian Jacob baru saja melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius lagi dengan kekasihnya, Mirriam Eka. Setelah hubungan asmara 2 tahunnya dengan Brisia Jodie kandas, pria 28 tahun ini diketahui telah resmi melamar kekasihnya pada Rabu, 30 November 2022 kemarin.

Dalam video yang beredar, Julian Jacob awalnya mengajak kekasihnya untuk masuk ke dalam kamar. Tak lama, Mirriam pun dikejutkan dengan kehadiran teman-temannya yang memegang balon berwarna emas bertuliskan 'Will You Marry Me?'.

Raut wajah kaget sekaligus bahagia, terlihat ditunjukkan oleh penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia 2018 tersebut. Ia tampaknya tak menyangka bahwa diusia hubungannya dengan Julian yang terbilang baru, kekasihnya justru mengajaknya melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi.

Julian pun terlihat berlutut di hadapan kekasihnya sambil memegang cincin. Pertanyaan terkait pernikahan bahkan dijawab gadis 25 tahun itu dengan anggukan mantap.

Tak lama setelah permintaannya Julian diterima oleh kekasihnya, bintang Love In Game itupun tampak menyematkan cincin di jari manis serta mahkota di kepala pelantun Jodoh Orang tersebut. Bahagia lantaran sudah dilamar oleh kekasihnya, Mirriam Eka pun tampak memamerkan cincin tersebut ke arah kamera dengan senyum bahagia.

Sayangnya, momen romantis tersebut tampak ditanggapi sinis oleh netizen. Apalagi, Mirriam Eka diketahui merupakan sahabat dekat dari Brisia Jodie.

"Ya Alloh ya alloh, merebut pacar sahabat nya @lalamarionmj sekarang di rebut sama kawan nya @brisiajodie96 karma the real," tutur fatwa***.

"Kan jodi bilang "patternnya selalu sama" sahabatnya dengan sahabatnya lagi dengan sahabatnya lgi terus kek gitu wkwkwk. Nonton di densu," timpal rainbo***. Bahkan, tak sedikit netizen yang menduga bahwa Julian bisa saja batal menikahi Mirriam dan justru melamar sahabat dari penyanyi kelahiran Yogyakarta tersebut. Mengingat, ia sudah beberapa kali menjalin hubungan dengan sahabat dari mantan pacarnya. "Nanti klo udah lamaran eh dia deketin sobatnya miriam eka lagi terus aja gitu berlanjut muter," kata noerh***. "Abis dilamar taunya nikahnya sama sahabatnya Mirriam Eka..," lanjut ratna***.