5 Selebgram Jadi Korban KDRT, Ada yang Digebuki Usai Pergoki Chat Mesra Suami dengan Pria Lain

JAKARTA - Deretan selebgram jadi korban KDRT dan harus menghadapi kisah memprihatinkan dalam rumah tangga mereka. Sebagian mengampuni lalu memilih bercerai, sementara lainnya membawa kasus kekerasan itu ke meja hijau.

Dalam artikel ini, Okezone akan mengulik deretan selebgram yang mengalami KDRT dan cara mereka keluar dari rumah tangga toxic yang membuat babak belur secara fisik.

5 Selebgram Jadi Korban KDRT

1.Cut Intan Nabila

Selebgram Jadi Korban KDRT. (Foto: Cut Intan Nabila/Instagram)

Selebgram sekaligus mantan atlet anggar Cut Intan Nabila merilis bukti video CCTV kasus KDRT yang dialaminya ke Instagram, pada 22 Agustus 2024. Dia mengaku, aksi kekerasan yang dialaminya itu terjadi pada 4 Februari 2022.

Tak hanya itu, Intan juga mengaku, kerap babak lebur dibuat sang suami, Armor Toreador selama 5 tahun pernikahan mereka. Tak jarang, aksi KDRT itu dilakukan sang suami di depan anak-anak mereka.

Akibat kasus KDRT itu, Armor ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan, pada 13 Agustus 2024. Dalam persidangan kasus KDRT yang digelar di Pengadilan Negeri Bogor, pada 18 Desember silam, Armor dituntut 6 tahun penjara.

2.Meylisa Zaara

Selebgram Jadi Korban KDRT. (Foto: Meylisa Zaara/Instagram)

Selebgram jadi korban KDRT berikutnya adalah Meylisa Zaara. Dia mengaku, mendapat aksi KDRT dari sang suami, Khoirul Atok, pada 15 Juni 2023. Alasannya, karena Meylisa menemukan chat mesra sang suami dengan pria lain.

Insiden kekerasan itu, menurut Polres Kediri Kota, terjadi di dalam mobil hingga Meylisa mengalami sejumlah luka fisik. Setelah melaporkan kasusnya ke polisi, sang selebgram langsung menggugat cerai sang suami.

Kuasa hukum Meylisa Zaara mengatakan, kliennya baru mengetahui sang suami penyuka sesama jenis, sekitar 9 bulan setelah menikah. Namun menariknya, Khoirul membantah penyuka sesama jenis meski mengakui mengirim pesan dengan kata-kata mesra pada teman pria.

3.Afifah Riyad

Selebgram Jadi Korban KDRT. (Foto: Afifah Riyad dan Derry Fransakti/Instagram)

Selebgram cantik Afifah Riyad sempat viral setelah sang adik, Caldi Sylla, mengunggah foto yang menunjukkan wajahnya penuh luka akibat dipukuli sang suami, Derry Fransakti, pada 8 Oktober 2024.

Caldi mengunggah bukti chat yang menggambarkan leher, wajah, dan perut Afifah diinjak oleh sang suami. Tak hanya kekerasan fisik, Derry juga melakukan kekerasan verbal dengan menyebut sang istri perempuan tuna susila.

Afifah Riyad mengungkapkan, Derry Fransakti melakukan KDRT padanya sejak masih pacaran. Hal itu berlanjut hingga mereka menikah dan punya anak. Kini, Afifah kabarnya sudah bercerai dengan Derry.