OSAKA - Ajang MAMA Awards rampung digelar di Kyocera Dome, Osaka, Jepang, pada 30 November 2022. Pada hari kedua, aktor Park Bo Gum berperan sebagai host setelah Jeon Somi didapuk membawakan acara tersebut pada hari pertama.

Penampilan (G)I-DLE pada hari kedua sukses mencuri perhatian publik. Mereka membuka penampilan dengan aksi Soyeon bermain piano solo membawakan lagu MY BAG dan mulai menyindir MAMA lewat lirik rap-nya.

Aksi panggung Soyeon tersebut mengingatkan penggemar dengan aksi G-Dragon saat tampil bersama Taeyang pada MAMA Awards 2014. Kala itu, leader BIGBANG itu menyindir cara MAMA memberikan penghargaan mereka.

“Setelah beberapa lama, MAMA memberikan penghargaan luar biasa. Mereka membagikannya dengan sangat baik sehingga tidak akan ada pertengkaran,” bunyi lirik rap G-Dragon kala itu.

Sementara, Soyeon (G)I-DLE dalam rap-nya menyindir ajang tersebut dengan lirik: “Penghargaan apa yang akan kau berikan kepada kami tahun ini, MAMA? Kalian tahu siapa kami, sindrom tahun ini. Kami menolak penghargaan khusus darimu. Generasi baru, kami mengambil alih generasi ini.”

Lirik berani Soyeon (G)I-DLE itu kemudian ramai di media sosial dan menuai pujian warganet. “Soyeon bergabung dengan artis-artis lain yang menyindir MAMA. Dia benar-benar sudah muak,” ujar seorang penggemar.

Menariknya setelah penampilan epik tersebut, (G)I-DLE justru menerima penghargaan Favorite Female Group. Sementara itu, BTS mendominasi penerimaan trofi MAMA Awards 2022.

RM cs membawa pulang tiga dari empat Daesang (Penghargaan Utama) tahun ini: Artist of the Year, Album of the Year, Icon of the Year, dan Song of the Year. Sementara Daesang untuk kategori Song of the Year diserahkan kepada IVE.

Berikut deratan pemenang MAMA Awards 2022 seperti dikutip dari Soompi:

Day 1

Yogibo Worldwide Icon of the Year: BTS

Worldwide Fan’s Choice (Bonsang): BLACKPINK, BTS, ENHYPEN, GOT7, NCT Dream, PSY, SEVENTEEN, Stray Kids, TREASURE, TXT

Favorite New Artist: IVE, LE SSERAFIM, NMIXX, Kep1er

Yogibo Chill Artist: Stray Kids

Favorite Asian Artist: JO1

Day 2

MAMA Platinum: BTS

Artist of the Year: BTS

Album of the Year: BTS (‘Proof’)

Song of the Year: IVE (LOVE DIVE)

Best Music Video: BLACKPINK (Pink Venom)

Best Male Group: BTS

Best Female Group: BLACKPINK

Best New Artist (Male): Xdinary Heroes

Best New Artist (Female): IVE

Favorite Girl Group: (G)I-DLE

The Most Popular Male Artist: J-Hope ‘BTS’

The Most Popular Group: Stray Kids

Best Male Artist: Im Young Woong

Best Female Artist: Nayeon ‘TWICE’

Best Collaboration: PSY feat Suga ‘BTS’ (That That)

Best Dance Performance (Solo): PSY (That That)

Best Dance Performance (Male Group): SEVENTEEN (HOT)

Best Dance Performance (Female Group): IVE (LOVE DIVE)

Best Vocal Performance (Group): BIGBANG (Still Life)

Best Vocal Performance (Solo): Taeyeon SNSD (INVU)

Best Band Performance: Xdinary Heroes (Happy Deat Day)

Best Hip Hop & Urban Music: Jay Park feat IU (Ganadara)

Best OST: MeloMance (Love, Maybe OST drama A Business Proposal)

Breakout Producer: Min Hee Jin

Global Music Trend Leader: Zico

Inspiring Achievement: Jaurim.*

