Selebgram Audinna Bongkar Perselingkuhan Sang Kekasih, Netizen Heboh

JAKARTA - Sosial media kembali dihebohkan dengan drama perselingkuhan para selebgram. Kali ini, selebgram Audinna membongkar perselingkuhan kekasihnya, Arief Meivio dengan rekan kerjanya.

Perselingkuhan itu terungkap dari postingan akun @audinne di Instagram yang mengunggah bukti percakapan mesra Arief bersama perempuan lain yang diduga teman satu kantornya.

Melihat isi chat tersebut, Audinna mengaku syok karena tak menyangka sang kekasih bisa berpaling darinya meski hubungan mereka sudah berjalan 6 tahun.

Selebgram Audinna Bongkar Perselingkuhan Sang Kekasih, Netizen Heboh. (Foto: Instagram/@audinne)

“Pacarku yang hampir 6 tahun ini ternyata berselingkuh dengan rekan kerjanya. Sudah jalan beberapa bulan katanya,” kata sang selebgram dalam unggahannya.

Audinna mengatakan, perselingkuhan sang kekasih bisa terkuak ketika Arief meminta dirinya untuk membuka WhatsApp miliknya. Untuk pertama kali, akhirnya dia bisa melihat isi pesan WhatsApp sang kekasih.