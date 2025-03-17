Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Selebgram Michelle Halim Diduga Doxing Anak di Bawah Umur

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |20:10 WIB
Kronologi Selebgram Michelle Halim Diduga Doxing Anak di Bawah Umur
Kronologi Selebgram Michelle Halim Diduga Doxing Anak di Bawah Umur. (Foto: Instagram/@michellehalim)
JAKARTA - Selebgram Michelle Halim menjadi sorotan warganet setelah diduga melakukan bullying hingga doxing terhadap anak di bawah umur. Hal itu bermula dari sebuah pesan yang diterimanya dari netizen lewat DM Instagram.

Dalam pesan tersebut, netizen itu mengkritik pernyataan Michelle yang menyinggung fisik  ketika mengomentari seseorang. Tak ditanggapi, warganet itu kemudian menyinggung soal ketiak Michelle.

Tak terima, Michelle Halim menyandingkan foto dirinya yang memamerkan ketiak dengan potret seorang bocah yang diduga anak dari netizen tersebut. Bersama unggahan itu, dia tampak menyindir netizen tersebut.

By the way baru sadar, ternyata lebih putih ketek aku loh mba daripada anakmu. Just info saja. Maaf ya dek, ibu kamu duluan,” kata sang selebgram dalam caption unggahannya. 

Michelle Halim
Kronologi Selebgram Michelle Halim Diduga Doxing Anak di Bawah Umur. (Foto: Instagram/@michellehalim)

Tindakan Michelle Halim yang mengunggah foto anak netizen tersebut dianggap sebagai doxing dan menuai kecaman publik. Salah satu kritik datang dari akun @saladinxix di platform X.

"Ini orang kacau banget asli. Seorang anak kecil yang enggak tahu apa-apa dibully dan didoxing lewat story Instagram-nya,” kata akun tersebut. 

Akun @saladinxix menambahkan, “(Anak itu) disandingkan sama ketek dia yang lebih mulus. Mana muka tuh anak enggak disensor sama dia. Ini gue tambahin stiker. Menurut gue, ini enggak bisa dibiarin ya perlu tindakan.”

Namun Michelle Halim tampaknya tak merasa terganggu dengan tuduhan doxing yang dialamatkan netizen padanya. Dia mengaku, mendapatkan foto tersebut dari akun Instagram netizen tersebut. 

 

