9 Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama dari Hina Yesus hingga Makan Kriuk Babi

JAKARTA - Selebgram tersandung kasus penistaan agama akan dibahas dalam artikel ini. Atas dasar kebebasan besrekspresi para selebgram ini menjadi sorotan publik. Sebagian karena konten positif, lainnya justru menebar konten negatif yang mengundang kemarahan publik.

9 Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama

1.Oklin Fia

Selebgram Oklin Fia sempat menjadi sorotan setelah mengunggah konten provokatif yang dianggap menistakan agama pada 2023. Dalam video tersebut, ia menjilat es krim yang diletakkan di depan alat vital seorang pria.

Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama. (Foto: Instagram/Oklin Fia)

Konten tersebut dianggap sangat tidak pantas, terutama karena Oklin merupakan seorang muslimah yang mengenakan hijab. Akibat konten tersebut, dia menerima banyak hujatan dan akun Instagram miliknya sempat menghilang.

2.Ratu Entok

Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama berikutnya adalah Ratu Entok yang mendekam di dalam penjara akibat kasus penistaan agama, sejak 8 Oktober silam. Dia dianggap menistakan agama Kristen setelah meminta Yesus mencukur rambut.

Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama. (Foto: TikTok/Ratu Entok)

Setelah konten tersebut viral, dia menghapus videonya dan memberikan klarifikasi saat Live Instagram. Dia menegaskan, tiak berniat menistakan agama manapun. Namun setelah dilaporkan beberapa lembaga kemasyarakatan, dia pun masuk bui.

3.Tretan Muslim dan Coki Pardede

Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama. (Foto: YouTube/Tretan Muslim dan Coki Pardede)

Pada 31 Oktober 2018, Tretan Muslim dan Coki Pardede dikecam setelah mengunggah video memasak daging babi dicampur kurma. Konten tersebut dianggap menistakan agama karena dianggap menyentuh tema yang sangat sensitif bagi umat Muslim.

4.Winson Reynaldi

Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama. (Foto: Instagram/Winson Reynaldi)

Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama selanjutnya adalah Winson Reynaldi. Dia dianggap menghina simbol agama Katolik dengan memparodikan Paus Fransiskus dalam sebuah video yang viral pada September 2024. Meskipun banyak kritik, Ketua Umum Pemuda Katolik meminta agar Winson dimaafkan, menekankan pentingnya toleransi.

5.Lina Mukherjee

Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama. (Foto: Lina Mukherjee/Okezone)

Lina Mukherjee ditetapkan sebagai tersangka setelah mengunggah konten menikmati kulit babi sambil menyebut bismillah, pada 2023. Tindakannya dianggap mencampuradukkan agama dan menghina ajaran Islam. Akibat konten tersebut, dia harus merasakan dinginnya lantai hotel prodeo.