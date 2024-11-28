6 Fakta Lydia Onic yang Sempat Viral karena Video Syur 12 Menit

JAKARTA - Fakta Lydia Onic, selebgram yang sempat viral di X karena diduga pemeran video syur 12 menit, pada 11 November silam. Dia memang tidak pernah menanggapi kebenaran video tersebut.

Alih-alih sibuk mengklarifikasi keberadaan video itu, Lydia memilih fokus membuat konten endorse produk skincare di media sosial. Namun sikap tersebut, justru membuat publik semakin penasaran dengan sosoknya.

1.Punya 17 Mantan Pacar

Selain isu video syur, Lydia Onic juga sempat mengungkapkan hal mengejutkan tentang kehidupan pribadinya. Dalam channel YouTube Yugioooo pada 13 November 2024, dia mengklaim, sudah berpacaran sebanyak 17 kali.

Meski terkesan memiliki banyak mantan pacar, namun Lydia mendamba memiliki pasangan setia dengan kualitas yang baik tak sekadar penampilan fisik. Hal ini memperlihatkan bagaimana dia begitu selektif soal pasangan hidup.

2.Brand Ambassador Onic Esports

Fakta Lydia Onic lainnya adalah dia bergabung dengan brand ambassador Onic Esports sejak 28 November 2021. Sebagai influencer dan gamer, Lydia aktif di media sosial di mana ia membagikan konten-konten seputar gaming dan kehidupan sehari-hari.

3.Bakat Nyanyi dan Menari

Tak hanya pandai bermain game, Lydia juga memiliki talenta di bidang seni. Ia hobi menyanyi dan menari, yang sering ia tampilkan di konten media sosialnya. Dengan bakat tersebut, Lydia tidak hanya dikenal sebagai gamers, namun juga selebgram multitalenta yang memiliki daya tarik di berbagai bidang.

4.Penyuka Makanan Korea

Fakta Lydia Onic lainnya adalah dia memiliki selera kuliner yang unik. Ia sangat menyukai makanan khas Korea Selatan, terutama tteokbokki, camilan yang terbuat dari tepung beras dengan bentuk panjang dan bercitarasa pedas manis.

5.Hobi Traveling