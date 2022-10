SEOUL - Aktor Chae Jong Hyeop berpotensi adu akting dengan Kim So Hyun dalam drama Is It A Coincidence?. Kabar tersebut pertama kali dilaporkan Xportsnews, pada 6 Oktober 2022.

IOK Company kemudian membenarkan bahwa sang aktor mendapatkan tawaran tersebut. “Drama itu merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan oleh sang aktor,” ungkap agensi tersebut dikutip dari Soompi, Jumat (7/10/2022).

Drama tersebut diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa yang berkisah tentang anak muda yang menemukan cinta sejati dan mimpi mereka setelah reuni dengan cinta pertama mereka setelah 10 tahun berlalu.

Kim So Hyun akan berperan sebagai Lee Hong Joo, seorang produser animasi yang takut untuk jatuh cinta. Hal itu karena dia punya pengalaman traumatik dengan hubungan asmara sebelumnya.

Sedangkan Chae Jong Hyeop digaet untuk berperan menjadi Kang Hoo Young. Dia merupakan cinta pertama Hong Joo yang memiliki kenangan indah bersamanya. Setelah 1 dekade, mereka kembali bertemu.

Aktor 29 tahun tersebut memulai debutnya di dunia akting lewat drama populer, Stove League. Dia kemudian membintangi sederet drama lainnya, seperti Nevertheless, Sisyphus: The Myth, dan The Witch's Diner. Belum lama ini, Chae Jong Hyeop juga membintangi drama bergenre sports-romance terbaru dari KBS 2TV, Love All Play.