Fix, Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook Adu Akting dalam Drama Human X Gumiho

SEOUL - Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook resmi membintangi drama baru JTBC, Human X Gumiho. Keterlibatan dua aktor tersebut resmi diumumkan tim produksi drama itu, pada 12 November 2025.

Mengutip Soompi, Rabu (12/11/2025), Human X Gumiho mengusung genre fantasi berbalut komedi romantis yang berkisah tentang takdir antara makhluk mitos gumiho yang terpikat pada manusia.

Drama tersebut akan mempertemukan Kim Jung Sik, sutradara drama Strong Girl Namsoon dan penulis skenario Im Meari yang terkenal lewat karyanya dalam drama Beauty Inside dan Doom at Your Service.

Jun Ji Hyun resmi bintangi drama Human X Gumiho bareng Ji Chang Wook (Foto: Netflix)

Jun Ji Hyun akan berperan sebagai Gu Ja Hong, seorang aktris papan atas yang tak hanya cantik namun juga memiliki kualitas akting luar biasa.

Yang tak banyak orang tahu, Gu Ja Hong sebenarnya bukanlah manusia biasa. Dia adalah gumiho, rubah ekor sembilan berusia 2.000 tahun yang merupakan makluk mitos di Korea Selatan.

Dengan bakat dan kemampuannya memikat manusia, Ja Hong memiliki banyak skandal. Namun suatu hari, dia bertemu Choi Seok, yang ternyata tak terpengaruh dengan kekuatannya.