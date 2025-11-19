Shin Hye Sun dan Na In Woo Bakal Adu Akting dalam Romcom 1/24

SEOUL - Shin Hye Sun dan Na In Woo berpotensi adu akting dalam series terbaru Netflix, 1/24. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensi kedua aktor tersebut.

“Benar Shin Hye Sun mendapatkan tawaran membintangi drama tersebut. Namun sejauh ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif,” ungkap Management Siseon selaku agensi sang aktris dikutip dari OSEN, Rabu (19/11/2025).

Pernyataan senada diungkapkan oleh agensi Na In Woo, HANADA Company. “Dia masih mereview skrip drama tersebut,” ungkap agensi tersebut.

Mengutip MyDaily, series 1/24 diadaptasi dari webtoon populer berjudul An Hour of Romance. Drama bergenre komedi romantis itu berkisah tentang pria dan wanita yang memiliki luka emosional yang berbeda.

Uniknya, mereka akan bertukar jiwa selama 1 jam setiap hari di waktu yang tak bisa mereka tebak. Sembari mereka mengurai alasan mereka bertukar jiwa, keduanya menyadari mereka mulai jatuh cinta.

Jika Shin Hye Sun menerima tawaran untuk membintangi 1/24, maka dia akan berperan sebagai sutradara variety show legendaris bernama Cha Joo Ahn. Karakter ini meyakini, memberikan yang terbaik dalam setiap tantangan adalah kunci hidup tanpa penyesalan.