Drama Saeguk Nam Ji Hyun dan Moon Sang Min Tayang Tahun Depan

SEOUL - Dear Bandit, drama saeguk Nam Ji Hyun dan Moon Sang Min dipastikan tayang di KBS, pada awal tahun depan. Hal itu diumumkan KBS bersamaan dengan perilisan poster karakter kedua karakter utamanya.

Drama tersebut berkisah tentang bandit perempuan yang bertukar jiwa dengan seorang pangeran Joseon. Keduanya kemudian saling menyelamatkan satu sama lain demi melindungi masyarakat.

Nam Ji Hyun akan berperan sebagai Hong Eun Jo, perempuan yang lahir dari ayah berstatus bangsawan dan ibu seorang budak. Kondisi itu, membuat Eun Jo sangat dekat dengan masyarakat kelas bawah.

Drama Saeguk Nam Ji Hyun dan Moon Sang Min Tayang Tahun Depan. (Foto: KBS)

Tanpa sengaja, Hong Eun Jo menjadi seorang pencuri yang merampok dari orang-orang kaya dan membantu masyarakat miskin dan mereka yang membutuhkan. Hidupnya berubah ketika bertemu Pangeran Yi Yeol (Moon Sang Min) yang ingin menangkapnya.

Sementara itu, karakter Yi Yeol digambarkan sebagai pangeran dengan wajah tampan, tinggi, dan kharismatik. Sang pangeran kerap berkeliaran di ibu kota untuk mencari hiburan dan melihat keramaian.

Pangeran Yi Yeol memiliki ketertarikan pada pekerjaan detektif dan kerap mengunjungi biro kepolisian untuk membantu memecahkan berbagai kasus. Hingga suatu hari, dia bertemu dengan seorang perempuan misterius yang membawanya pada dunia baru.