SEOUL, MPI - Kim So Hyun akan membintangi drama yang diadaptasi webtoon bertajuk Is It a Coincidence?. Sutradara Song Hyun Wook, yang dikenal dengan dramanya seperti The King's Affection,Beauty Inside, dan Another Oh Hae Young, akan menyutradarai drama ini.

Melansir Soompi, Selasa (27/9/2022), agensi Kim So Hyun, IEUM HASHTAG telah mengonfirmasi artisnya bakal membintangi drama baru tersebut. Tentunya, penggemar webtoon Is it a Coincidence? serta penggemar Kim So Hyun sangat menantikan drama tersebut.

Is it a Coincidence? diadaptasi dari webtoon dengan nama yang sama dan menandai awal dari masa kejayaan Naver Webtoon. Berkisah tentang Lee Hong Joo yang diperankan Kim So Hyun, bertemu kembali dengan cinta pertamanya setelah 10 tahun.

Karakter Lee Hong Joo ini adalah seorang produser animasi yang takut akan cinta. Ia masih menyimpan kenangan menyakitkan dari hubungan sebelumnya. Kim So Hyun yang pernah sukses dalam The Tale of Nokdu, Love Alarm, River Where the Moon Rises, dan banyak lagi diharapkan untuk membuat transformasi lain sebagai seorang pekerja kantoran biasa. Drama Is It a Coincidence? akan mulai syuting pada akhir tahun 2022. Seperti diketahui, Kim So Hyun adalah aktris, pembawa acara, dan model asal Korea Selatan. Dia memulai kariernya sebagai aktris cilik ketika berusia tujuh tahun, dan mulai memperoleh kepopuleran pada tahun 2012 ketika dia memerankan calon ratu muda yang jahat dalam drama Moon Embracing the Sun.