Netflix Korea Tanggapi Rumor Penggarapan Dua Sekuel Drama The Trauma Code

Netflix Korea Tanggapi Rumor Penggarapan Dua Sekuel Drama The Trauma Code. (Foto: Netflix)

SEOUL - Netflix akhirnya menanggapi pemberitaan yang mengatakan produksi musim 2 dan 3 drama The Trauma Code: Heroes on Call akan dilakukan berturut-turut.

“Kami sangat berterima jika penonton menyukai drama ini. Namun isu penggarapan dua sekuel The Trauma Code secara bersamaan masih dalam tahap pembahasan,” ujar Netflix dikutip dari Soompi, Kamis (25/9/2025).

Netflix Korea Tanggapi Rumor Penggarapan Dua Sekuel Drama The Trauma Code. (Foto: Netflix)

Artinya, Netflix belum memutuskan apakah akan menggarap produksi dua musim terbaru series populer tersebut. Rumor seputar penggarapan dua sekuel terbaru The Trauma Code bermula dari ‘pengakuan’ penulis skenario Lee Nak Joon.

Dalam wawancaranya dengan salah satu channel YouTube pada akhir Januari 2025, dia mengaku, menggarap The Trauma Code: Heroes on Call dengan bayangan akan membuat sekuelnya.

“Jika drama itu diterima dengan baik, ya mungkin akan ada musim keduanya. Tapi aku memang sudah membayangkan drama ini akan dibuat musim kedua dan ketiga,” ujar Lee Nak Joon dalam lanjutan keterangannya.

Netflix Korea Tanggapi Rumor Penggarapan Dua Sekuel Drama The Trauma Code. (Foto: Netflix)

Diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa, drama medis ini bercerita tentang Baek Kang Hyuk (Joo Ji Hoon), seorang ahli bedah genius dengan pengalaman di medan perang.

Hingga suatu hari, Baek Kang Hyuk menerima tantangan untuk menghidupkan kembali divisi Perawatan Trauma Berat yang sudah lama terlupakan di sebuah rumah sakit.