Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook Digaet Bintangi Drama Human X Gumiho

SEOUL - Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook berpotensi adu akting dalam drama Human X Gumiho. Kedua aktor tersebut dikabarkan masih mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama itu.

“Human X Gumiho adalah salah satu proyek yang dipertimbangkan dengan sangat positif oleh Jun Ji Hyun,” ujar PEACHY selaku agensi sang aktris dikutip dari TenAsia, pada Selasa (21/10/2025).

Pernyataan senada juga dirilis oleh agensi Ji Chang Wook, Spring Company. “Benar, dia mendapat tawaran untuk membintangi Human X Gumiho dan masih mempertimbangkannya.”

Diproduksi oleh HighZium Studio dan Contents Planner, skrip drama Human X Gumiho digarap oleh Im Meari, penulis skenario Doom at Your Service dan Beauty Inside.

Jika Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook menerima tawaran membintangi drama tersebut maka ini menjadi proyek reuni bagi keduanya setelah adu akting dalam film Colony.

Produksi film tersebut, menurut Newsen, sudah dimulai sejak Maret 2025. Saat ini, Ji Chang Wook dan Jun Ji Hyun masih menjalani syuting film tersebut dan dijadwalkan tayang pada tahun depan.*

(SIS)