LOS ANGELES - Zendaya membuat sejarah baru dalam perhelatan Emmy Awards. Dia membawa pulang trofi Lead Actress in A Drama Series Emmy Awards 2022 lewat aktingnya dalam Euphoria.Ā

Sekadar informasi, Zendaya adalah aktris termuda yang memenangkan kategori tersebut pada 2020. Kini, di usia 26 tahun, dia tercatat sebagai aktris termuda yang memenangkan dua piala Emmy.Ā

Tak hanya itu, dia juga menjadi perempuan Afro-Amerika pertama yang berhasil meraih piala Lead Actress in A Drama Series dari Emmy Awards sebanyak dua kali. Dalam pidato kemenangannya, dia berterima kasih kepada para aktor dan kru Euphoria.Ā

ā€œHarapan terbesarku adalah serial ini bisa membantu orang-orang untuk sembuh. Aku ingin berterima kasih kepada semua orang yang berbagi ceritanya denganku,ā€ ujarnya dikutip dari Variety, Selasa (13/9/2022).Ā

Zendaya menambahkan, ā€œAku ingin kalian tahu bahwa siapa saja yang mencintai Rue atau merasa kalian ada di posisi Rue, aku bersyukur atas cerita kalian. Aku akan menyimpan semuanya dalam hatiku. Terima kasih.ā€

AktrisĀ DuneĀ tersebut berhasil menyingkirkan kompetitor kuat lainnya di kategori Lead Actress in A Drama Series. Mereka adalah Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Sandra Oh (Killing Eve), dan Reese Witherspoon (The Morning Show).Ā

Ini merupakan kemenangan keduanya dalam kategori yang sama dan lewat serial yang sama pula.Ā EuphoriaĀ memastikan akan menggarapĀ seasonĀ 3 pada Februari silam, setelah penayangan musim kedua sukses besar.

SerialĀ Euphoria Season 2Ā memulai debutnya pada 9 Januari 2022 dan berhasil mendulang total 14 juta viewers di HBO dan HBO Max.*