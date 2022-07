SEOUL - Serial Netflix Squid Game membuat sejarah baru dengan menembus 14 nominasi Emmy Awards 2022. Hal itu diumumkan Academy of Television Arts & Sciences (ATAS) pada 12 Juli 2022 waktu setempat.

Serial arahan Hwang Dong Hyuk itu menjadi serial berbahasa asing pertama yang pernah dinominasikan dalam kategori Outstanding Drama Series dalam Emmy Awards. Drama itu akan bersaing dengan serial lain, seperti Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Stranger Things, Succession, dan Yellowjackets.

Lainnya, lima aktor Squid Game juga dinominasikan dalam kategori akting. Lee Jung Jae misalnya, masuk dalam nominasi Lead Actor in a Drama Series, Jung Ho Yeon menembus kategori Supporting Actress in a Drama Series.

Park Hae Soo dan Oh Young Soo berhasil masuk kategori Supporting Actor in a Drama Series, sementara Lee Yoo Mi menjadi nominator Guest Actress in a Drama Series. Hwang Dong Hyuk juga masuk kategori Outstanding Directing for a Drama Series dan Outstanding Writing for a Drama Series.

BACA JUGA: Beda Kepribadian, John Hopkins dan Nikita Mirzani Resmi Putus

BACA JUGA: Tom Cruise Bahas Kemungkinan Garap Top Gun 3



Selain kategori di atas, Squid Game juga berhasil masuk dalam beberapa nominasi lainnya, seperti Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program dan Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series. Drama ini juga menjadi nominator Emmy Awards 2020 dalam kategori Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series, Outstanding Original Main Title Theme Music, Outstanding Special Visual Effect in a Single Episode, dan Outstanding Stunt Performance.* BACA JUGA: Kanye West Digugat Rp6 Miliar setelah Gagal Kembalikan 13 Koleksi Baju Langka BACA JUGA: Jadi Hantu di Ghost Writer 2, Deva Mahenra: Gue Ketulah Ge Pamungkas