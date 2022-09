LOS ANGELES - Penghargaan Emmy Awards ke-74 telah sukses digelar di Microsoft Theatre,Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (13/9/2022). Acara bergengsi tahunan ini merupakan bentuk apresiasi untuk produksi pertelevisian Amerika Serikat.

Tak kalah dari tahun-tahun sebelumnya, Emmy Awards ke-74 ini juga banyak menghadirkan kejutan. Salah satunya, sejarah yang dicetak serial Squid Game asal Korea Selatan yang populer dan mendunia.

Melansir Variety, serial tersebut sukses membawa sang sutradara, Hwang Dong-hyuk, meraih penghargaan kategori Sutradara Drama Serial Terbaik. Dong-hyuk sukses menjadi sutradara asia pertama yang memenangkan kategori tersebut

Kesuksesan juga turut dirasakan aktor utama Squid Game, Lee Jung-jae. Pria 49 tahun itu menjadi aktor Asia pertama yang menyabet penghargaan Pemeran Utama Aktor Serial Drama Terbaik.

Berikut ini kami ulas daftar lengkap pemenang Emmy Awards 2022:

1. Serial Drama: Succession (HBO)

2. Serial Komedi: Ted Lasso (Apple TV+)

3. Seri Terbatas atau Antologi: The White Lotus (HBO)

4. Aktor Pemeran Utama dalam Serial Drama: Lee Jung-jae (Squid Game)

5. Penulisan Serial Drama: Succession • All The Bells Say • HBO/HBO Max • HBO in association with Project Zeus, HyperObject Industries, Gary Sanchez Productions — Ditulis oleh Jesse Armstrong

6. Penyutradaraan untuk Serial Komedi: Ted Lasso • No Weddings And A Funeral • Apple TV+ • Apple presents a Doozer Production in association with Warner Bros. Television and Universal Television — Disutradarai oleh MJ Delaney.

BACA JUGA:Cara Wudhu Nagita Slavina Dinilai Salah Semua, Netizen: Itu Cuma Cuci Muka Bangun Tidur

BACA JUGA:Kartika Putri Keliru soal Pernyataan Richard Lee saat Tabayyun, Netizen: Malunya Sampai Sini

7.Aktris Pemeran Utama Serial Komedi: Jean Smart (“Hacks”)

8. Aktris Pemeran Utama di Serial Drama: Zendaya (“Euphoria”)

9. Penyutradaraan untuk Serial Drama: Squid Game • Red Light, Green Light • Netflix • Siren Pictures for Netflix — Disutradarai Hwang Dong-hyuk

10.Penulisan untuk Serial Komedi: Abbott Elementary • Pilot • ABC • Delicious Non-Sequitur Productions in association with Warner Bros. Television and 20th Television — Ditulis oleh Quinta Brunson

11. Aktor Pemeran Utama Serial Komedi: Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

12. Penulisan Luar Biasa untuk Variety Special: Jerrod Carmichael: Rothaniel • HBO/HBO Max • HBO in association with Rotten Science Jerrod Carmichael.

13. Penulisan Serial Antologi atau Film: The White Lotus • HBO/HBO Max • HBO in association with Rip Cord, The District and Hallogram Inc. Ditulis oleh— Mike White

14. Penyutradaraan untuk Serial Antologi atau Film Terbatas: The White Lotus • HBO/HBO Max • HBO in association with Rip Cord, The District and Hallogram Inc. — Disutradarai oleh Mike White

15. Program Kompetisi: “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls” (Amazon Prime Video)

16. Aktris Pemeran Utama untuk Serial atau Film Terbatas: Amanda Seyfried (“The Dropout”)

17. Supporting Actress in a Limited Series or Movie: Jennifer Coolidge (“The White Lotus”)

18. Serial Variety Talk: “Last Week Tonight With John Oliver” (HBO)

19. Seri Sketsa Ragam: “Saturday Night Live” (NBC)

20. Aktor Pemeran Pendukung dalam Serial Komedi: Brett Goldstein (“Ted Lasso”)

21. Aktris Pemeran Pendukung dalam Serial Komedi: Sheryl Lee Ralph (“Abbott Elementary”)

22. Aktris Pemeran Pendukung dalam Serial Drama: Julia Garner (“Ozark”)

23. Aktor Pendukung Serial Drama: Matthew Macfadyen (“Succession”) (WINNER)

24.Aktor Pendukung untuk Serial atau Film Terbatas: Murray Bartlett (“The White Lotus”) (WINNER)

25. Aktor Pemeran Utama dalam Serial atau Film Terbatas: Michael Keaton (“Dopesick”) (WINNER)

BACA JUGA:Zendaya Kembali Raih Piala Aktris Terbaik Emmy Awards Lewat Euphoria