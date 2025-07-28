Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Daftar Lengkap Nominasi Emmy Awards 2025

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |13:45 WIB
Daftar Lengkap Nominasi Emmy Awards 2025
Daftar Lengkap Nominasi Emmy Awards 2025 (Foto: Ist)
A
A
A

LOS ANGELES - Ajang penghargaan televisi bergengsi The 77th Emmy Awards akan digelar pada Minggu, 14 September 2025 dan disiarkan langsung dari Peacock Theater, Los Angeles melalui CBS. Acara ini juga bisa disaksikan secara streaming live dan on demand di Paramount+.

Apple TV+ kembali merajai nominasi dengan perolehan 27 nominasi, termasuk kategori Best Drama Series untuk serial andalannya yang akan bersaing dengan Andor, The Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Slow Horses, dan The White Lotus.

The Penguin menyusul dengan 24 nominasi, diikuti The Studio dan The White Lotus yang sama-sama meraih 23 nominasi. The Last of Us mendapat 16 nominasi, sementara Andor dan Hacks masing-masing mengantongi 14 nominasi. HBO dan Max kembali menjadi platform dengan nominasi terbanyak.

Menariknya, The Studio mencetak rekor dengan menyamai torehan The Bear (2024) sebagai komedi dengan nominasi terbanyak dalam satu tahun. Serial ini akan bersaing di kategori Best Comedy Series bersama Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking, dan What We Do in the Shadows.

Daftar Lengkap Nominasi Emmy Awards 2025
Daftar Lengkap Nominasi Emmy Awards 2025

Daftar Lengkap Nominasi Emmy 2025

1. Best Drama Series

  • Andor
  • The Diplomat
  • The Last of Us
  • Paradise
  • The Pitt
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

2. Best Comedy Series

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • The Studio
  • What We Do in the Shadows

3. Best Limited or Anthology Series

  • Adolescence
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
  • The Penguin

4. Best Television Movie

  • Bridget Jones: Mad About the Boy
  • The Gorge
  • Mountainhead
  • Nonnas
  • Rebel Ridge

5. Best Reality Competition Program

  • The Amazing Race
  • RuPaul’s Drag Race
  • Survivor
  • Top Chef
  • The Traitors

6. Best Talk Series

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live! 
  • The Late Show With Stephen Colbert 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/206/3170065/owen_cooper-YoI8_large.jpg
Owen Cooper Jadi Aktor Termuda yang Raih Penghargaan Emmy Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/13/206/2666360/cetak-sejarah-lee-jung-jae-raih-penghargaan-aktor-terbaik-emmy-awards-2022-vQZDJV1jIl.jpg
Cetak Sejarah, Lee Jung Jae Raih Penghargaan Aktor Terbaik Emmy Awards 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/13/206/2666357/sutradara-dan-aktor-squid-game-sukses-cetak-sejarah-berikut-daftar-lengkap-pemenang-emmy-awards-2022-4uyxEgIPJD.jpg
Sutradara dan Aktor Squid Game Sukses Cetak Sejarah, Berikut Daftar Lengkap Pemenang Emmy Awards 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/13/206/2666292/zendaya-kembali-raih-trofi-aktris-terbaik-emmy-awards-lewat-euphoria-NCLqHyuNyh.jpg
Zendaya Kembali Raih Piala Aktris Terbaik Emmy Awards Lewat Euphoria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/13/598/2628546/drama-squid-game-tembus-14-kategori-emmy-awards-2022-BjXOk7lkYi.jpg
Drama Squid Game Tembus 14 Kategori Emmy Awards 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/20/206/2474012/ini-daftar-lengkap-pemenang-emmy-awards-2021-gNrJ1CXG1D.jpg
Ini Daftar Lengkap Pemenang Emmy Awards 2021
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement