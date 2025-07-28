Daftar Lengkap Nominasi Emmy Awards 2025

LOS ANGELES - Ajang penghargaan televisi bergengsi The 77th Emmy Awards akan digelar pada Minggu, 14 September 2025 dan disiarkan langsung dari Peacock Theater, Los Angeles melalui CBS. Acara ini juga bisa disaksikan secara streaming live dan on demand di Paramount+.

Apple TV+ kembali merajai nominasi dengan perolehan 27 nominasi, termasuk kategori Best Drama Series untuk serial andalannya yang akan bersaing dengan Andor, The Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Slow Horses, dan The White Lotus.

The Penguin menyusul dengan 24 nominasi, diikuti The Studio dan The White Lotus yang sama-sama meraih 23 nominasi. The Last of Us mendapat 16 nominasi, sementara Andor dan Hacks masing-masing mengantongi 14 nominasi. HBO dan Max kembali menjadi platform dengan nominasi terbanyak.

Menariknya, The Studio mencetak rekor dengan menyamai torehan The Bear (2024) sebagai komedi dengan nominasi terbanyak dalam satu tahun. Serial ini akan bersaing di kategori Best Comedy Series bersama Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking, dan What We Do in the Shadows.

Daftar Lengkap Nominasi Emmy 2025

1. Best Drama Series

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

2. Best Comedy Series

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

3. Best Limited or Anthology Series

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

4. Best Television Movie

Bridget Jones: Mad About the Boy

The Gorge

Mountainhead

Nonnas

Rebel Ridge

5. Best Reality Competition Program

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

6. Best Talk Series