LOS ANGELES- Emmy Awards 2021 yang diselenggarakan di Live’s Event Deck, Minggu 19 September 2021 waktu Los Angeles baru saja usai diselenggarakan secara langsung.

Dihadiri oleh para aktor, aktris, musisi, dan tamu undangan lainnya. Ajang penghargaan bergengsi bagi insan pertelevisian Hollywood ini digelar cukup meriah.

Dari sekian banyak judul acara tayangan televisi dan aktor serta aktris yang membintanginya. Siapa saja yang berhasil membawa pulang trofi kemenangan di perhelatan Emmy Awards tahun ini? Mengutip Los Angeles Times, Senin (20/9/2021) berikut daftar lengkap pemenang Emmy Awards 2021.

1. Limited series: The Queen’s Gambit

2. Drama series: The Crown

3. Comedy series: Ted Lasso

4. Variety special: Hamilton

5. Variety special (Live): Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020

6. Aktor utama (drama) : Josh O’Connor dari The Crown

7. Aktris utama (drama): Olivia Colman, dari The Crown

8. Aktor utama (limited series/TV movie): Ewan McGregor dari Halston

9. Aktris utama (limited series/TV movie): Kate Winslet dari Mare of Easttown

10. Penulisan (Limited Series, Movie or Drama Special): Michaela Coel, untuk I May Destroy You

11. Penyutradaraan (Limited Series): Scott Frank untuk The Queen’s Gambit 12. Competition series: RuPaul’s Drag Race 13. Aktor utama (komedi): Jason Sudeikis dari Ted Lasso 14. Aktris utama (komedi): Jean Smart dari Hacks 15. Penyutradaraan (series komedi): Lucia Aniello untuk Hacks” (“There Is No Line (Pilot) 16. Penulisan (series komedi): Lucia Aniello, Paul W. Downs dan Jen Statsky, untuk Hacks (“There Is No Line (Pilot) 17. Variety sketch series: Saturday Night Live 18. Variety talk series: Last Week Tonight With John Oliver 19. Penulisan (series variety): Last Week Tonight with John Oliver 20. Aktor pendukung (drama): Tobias Menzies dari The Crown 21. Aktris pendukung (drama): Gillian Anderson dari The Crown 22. Penyutradaraan (drama): Jessica Hobbs untuk The Crown (“War”) 23. Penulisan (drama): Peter Morgan untuk The Crown (“War”) 24. Aktor pendukung (limited series/TV movie): Evan Peters, dari Mare of Easttown 25. Aktris pendukung (limited series/TV movie): Julianne Nicholson, dari Mare of Easttown 26. Aktor pendukung (komedi): Brett Goldstein, dari Ted Lasso 27. Aktris pendukung (komedi): Hannah Waddingham, dari Ted Lasso 28. Aktris tamu (drama): Claire Foy, dari The Crown 29. Aktor tamu (drama): Courtney B. Vance, dari Lovecraft Country 30. Aktris tamu (komedi): Maya Rudolph untuk Saturday Night Live 31. Aktor tamu (komedi): Dave Chappelle, untuk Saturday Night Live 32. TV Movie: Dolly Parton’s Christmas on the Square Selamat kepada seluruh pemenang Emmy Awards 2021!