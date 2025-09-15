Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Owen Cooper Jadi Aktor Termuda yang Raih Penghargaan Emmy Awards 2025

Eltarina Azura Putri , Jurnalis-Senin, 15 September 2025 |15:33 WIB
Owen Cooper Jadi Aktor Termuda yang Raih Penghargaan Emmy Awards 2025
Owen Cooper Jadi Aktor Termuda yang Raih Penghargaan Emmy Awards 2025. (Foto: Instagram/@owencooper)
LOS ANGELES - Aktor Adolescence Owen Cooper menjadi pemenang termuda di panggung Emmy Awards 2025. Dia meraih penghargaan Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie di usia 15 tahun. 

Dengan kemenangan tersebut, Owen mengalahkan sederet aktor senior yang menjadi pesaingnya dalam kategori tersebut: Ashley Walters, plus Javier Bardem, Bill Camp, Peter Sarsgaard, hingga Rob Delaney.

Mengutip The Wrap, Senin (15/9/2025), sebelum mencatatkan sejarah sejarah itu, dia lebih dahulu mengukir prestasi lain yaitu sebagai aktor pendukung terbaik paling muda dalam kategori limited series Emmy Awards.

Sebelum Owen Cooper, Jharrel Jerome aktor When They See Us tercatat sebagai aktor pendukung termuda yang pernah meraih Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie. Dia meraih penghargaan itu di usia 21 tahun pada 2019. 

Owen Cooper sebenarnya bukan aktor termuda yang pernah memenangkan Emmy Awards. Sejauh ini, rekor itu masih dipegang Roxana Zal, aktris 14 tahun yang memenangkan Best Supporting Actress in a Limited Series lewat Something About Amelia, pada 1984.

Telusuri berita celebrity lainnya
