LOS ANGELES - Aktor Lee Jung Jae menjadi aktor Asia pertama yang berhasil membawa pulang piala Best Actor in A Drama Emmy Awards 2022. Dia memenangkan trofi itu lewat lakonnya dalam drama populer, Squid Game.

“Terima kasih untuk Television Academy, Netflix, dan sutradara Squid Game yang membuat skenario hebat. Terima kasih untuk semua orang yang menonton di Korea,” ujarnya dalam pidato kemenangan seperti dikutip dari Variety, Selasa (13/9/2022).

Lee Jung Jae memenangkan trofi Best Actor in a Drama setelah menyingkirkan kompetitornya, seperti Bob Odenkirk (Better Call Saul), Jason Bateman (Ozark), Adam Scott (Severance), Brian Cox, dan Jeremy Strong (Succession).

Netflix menayangkan serial Squid Game pada September 2021 dan meraih sukses besar di seluruh dunia. Kesuksesan itu membuat platform tersebut menggarap musim keduanya pada Juni 2022.

BACA JUGA: Lee Jung Jae Bintangi Serial Star Wars: The Acolyte

BACA JUGA: Zendaya Kembali Raih Piala Aktris Terbaik Emmy Awards Lewat Euphoria

Drama Squid Game masuk 14 nominasi Emmy Awards 2022 dan membawa pulang empat trofi dalam perhelatan Creative Arts Emmy pada awal September silam. Aktris Lee You Mi yang berperan sebagai Ji Yeong dalam serial itu meraih penghargaan Outstanding Guest Actress in A Drama Series. Sementara itu, HBO/HBO Max memimpin Emmy Awards tahun ini dengan 140 nominasi, diikuti Netflix dengan 105 nominasi. Serial Succession memimpin dengan 25 nominasi, sementara White Lotus dan Ted Lasso berada di posisi kedua dengan 20 nominasi.* BACA JUGA: Satu Hotel di AS, Nagita Slavina Heboh Bertemu Song Hye Kyo: Cakep Banget! BACA JUGA: Cara Wudhu Nagita Slavina Dinilai Salah Semua, Netizen: Itu Cuma Cuci Muka Bangun Tidur