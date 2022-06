SEOUL - Drama baru KBS, Trees Die on Their Feet akhirnya menemukan para bintang utamanya. Setelah Son Ye Jin dan Kang Ha Neul mundur, Ha Ji Won dan Kang Ha Neul memastikan keterlibatan mereka dalam drama ini.

KBS kemudian mengumumkan, Kwon Sang Woo akan bergabung dengan dua aktor tersebut. Drama ini berkisah tentang keinginan terakhir Ja Geum Soon, nenek asal Korea Utara yang tak punya banyak sisa waktu dalam hidupnya.

Kwon Sang Woo akan berperan sebagai Bae Dong Jae, penerus tahta grup konglomerat raksasa asal Korea Selatan. Dia digambarkan sebagai pria tampan yang selalu melakukan apapun yang diinginkannya tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain.

Sementara itu, Kang Ha Neul akan berperan sebagai Yoo Jae Hoon, seorang aktor teater yang memiliki percaya diri tinggi dengan kepribadian positif. Meski tumbuh dalam kondisi sulit, dia memiliki motto hidup ‘Lakukan apapun yang ingin kau lakukan.’

Ha Ji Won berperan sebagai Se Yeon, cucu Ja Geum Soon yang bekerja di Hotel Nakwon. Peran nenek tua asal Korea Utara itu akan diperankan oleh aktris veteran, Youn Yuh Jung.

Drama Trees Die on Their Feet akan diarahkan oleh Yoon Sang Ho, sutradara di balik drama River Where the Moon Rises dan King Maker: The Change of Destiny. Dia akan berkolaborasi dengan Ju Song Geul, penulis skenario film Midnight Runners.

Meski belum ada jadwal pasti, namun drama baru Kwon Sang Woo, Ha Ji Won, dan Kang Ha Neul ini akan tayang pada semester II-2022*

